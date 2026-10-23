Zalihe krvi smanjene: Nedostaju „A“ i nulta krvna grupa

Rezerve krvi u Institutu za transfuziju krvi Srbije već tri meseca su smanjene, a trenutno su na jednoipodnevnom nivou, upozorava Mirjana Knežević iz Instituta. Najviše nedostaju „A“ i nulta krvna grupa, posebno nulta pozitivna. Zbog povećanog broja respiratornih infekcija smanjen je i broj dobrovoljnih davalaca. Ukoliko se zalihe ne povećaju, postoji mogućnost odlaganja pojedinih operacija, rekla je Kneževićeva.

Počela je sezona virusa, mnogi imaju sipmtome slične gripu, uz temperaturu i kašalj. I to je uticalo na smanjenje rezervi krvi.

Institut za transfuziju krvi Srbije, koji sutra obeležava 82 godine postojanja i rada, upućuje poziv svim građanima da se odazovu akcijama jer su zalihe trenutno dovoljne za jedan i po dan pri čemu najviše nedostaje „A“ i nulta pozitivna krvna grupa, izjavila je Mirjana Knežević iz tog instituta.

“Rezerve krvi su trenutno dovoljne za jedan i po dan. Najviše nedostaje nulta krvna grupa, a posebno nulta pozitivna. Pozivaju se svi zdravi i punoletni građani da daju krv”, rekla je Kneževižćeva, prenosi RTS.

Institut bi svakog dana trebalo da prikupi 300 jedinica krvi, odnosno na nedeljnom nivou 1.500 jedinica. Kneževićeva je upozorila da su rezerve krvi na niskom nivou i da se situacija od početka leta prelila i na kraj oktobra, što nije uobičajeno za ovaj period godine.

“Važno je da svi shvate ozbiljno poziv, jer zdravstveni sistem ne može da funkcioniše ako nema dovoljno krvi“, rekla je Knežević.

Građani krv mogu da daju u Institutu za transfuziju krvi Srbije, u Ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15 časova, dok ekipe Instituta organizuju i akcije dobrovoljnog davanja krvi na terenu, a građani se pozivaju da se odazovu apelu bez obzira na krvnu grupu.

(RTS)