Dan oslobođenja Novog Sada: Položeni venci na Spomen – groblju

Na današnji dan, 23. oktobra 1944. godine, Novi Sad je oslobođen od fašističke okupacije u Drugom svetskom ratu.

Borci Novosadskog partizanskog odreda i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, uz pomoć Crvene armije, oslobodili grad nakon troipogodišnje okupacije.

Novi Sad je oslobođenje dočekao sa uništenom infrastrukturom i 20 hiljada građana manje nego pre rata, odnosno bez trećine predratnog stanovništva.

Zvanični poimenični popisi Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača identifikovali su preko pet hiljada direktnih civilnih žrtava fašističkog terora u samom gradu. Samo u Novosadskoj raciji hortijevske Mađarske, pobijeno je i pod led Dunava bačeno više od 1.200 ljudi.

U znak sećanja na ovaj istorijski događaj, 23. oktobar se obeležava kao Dan oslobođenja Novog Sada, prenosi RTV.

Dobitnici Oktobarske nagrade Grada Novog Sada za ovu godinu su Pavel Surovi, direktor Кulturnog centra „Kisač“, profesor doktor Dejan Ivanov, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, i Dunja Velemir, učenica Muzičke škole „Isidor Bajić“, odlučila je Skupština Grada.

Povodom obeležavanja 23. oktobra, Dana oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i zamenica predsednice Skupštine grada Kristina Karaić položili su danas vence na Spomen-groblju boraca Narodnooslobodilačkog rata, odajući počast svima koji su dali svoje živote za oslobođenje grada.

(RTV)