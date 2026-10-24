FK Omladinac gradi: Deliblato dobija moderniji stadion

Fudbalski klub Omladinac iz Deliblata započeo je veliku akciju modernizacije klupske infrastrukture, pa se na lokalnom stadionu ovih dana radi „punom parom”.

Uprava i prijatelji kluba pokrenuli su radove koji će doneti novu dimenziju sportskom životu u ovom mestu i značajno unaprediti uslove za igrače i vernu publiku.

Projekat postavljanja reflektora ušao je u završnu fazu pripreme, čime će stadion uskoro dobiti potpuno novi sjaj. Bandere su ofarbane i spremne za montiranje, podzemni kabl je uspešno razvučen, a sve je spremno za naredni korak koji će omogućiti odigravanje utakmica i treninga pod svetlima reflektora.

Pored klupske rasvete iznad zemlje, na stadionu je započela realizacija još jednog velikog projekta. Danas je izlivena temeljna ploča za novi objekat pored terena, čiju namenu uprava kluba za sada drži u tajnosti, najavljujući veliko iznenađenje za meštane.

„Šta se to veliko sprema u Deliblatu? Šta će se to novo rađati pored našeg terena? Šta će, pored fudbala, golova i navijanja, okupljati naše ljude na jednom mestu? I šta će postati novi kutak našeg kluba, mesto susreta, druženja i zajedničkih uspomena? Za sada ćemo vam otkriti samo jedno — Omladinac ne gradi samo stadion, već gradi budućnost!”, poručuju zagonetno iz ovog južnobanatskog kluba.

Radovi se nastavljaju punim intenzitetom, a plavo-beli ističu da je ovo samo početak stvaranja boljih uslova za generacije koje dolaze.

„Polako, ciglu po ciglu, korak po korak, stvaramo uslove na koje će naše selo biti ponosno. Jer Omladinac nije samo fudbalski klub. On je tradicija, zajedništvo i srce jednog sela koje kuca za plavo-bele. Nastavljamo da gradimo. Nastavljamo da sanjamo. A uskoro otkrivamo i šta se to veliko sprema!”, zaključuje se u klupskom saopštenju.

(Pančevac/S.L)