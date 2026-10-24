Tajna Topčidera: MNRO Pančevo organizovalo edukativni izlet u Beogradu

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama (MNRO) iz Pančeva uspešno je realizovalo edukativni izlet u Beogradu u okviru projekta „Beograd – tajne Topčidera”.

Ovaj projekat finansira i podržava Grad Pančevo, sa primarnim ciljem da se osobe sa invaliditetom (OSI) podstaknu na istraživanje novih sadržaja i aktivno uključe u savremeno društvo. Glavni fokus je smanjenje njihove zavisnosti od drugih, jačanje međusobne solidarnosti i otvaranje važnih pitanja o dostupnosti kulturnih i javnih sadržaja za OSI.

Destinacija je pažljivo planirana jer Beograd nudi izuzetno bogat edukativni program, dok je konfiguracija terena na izabranim lokacijama potpuno prilagođena kretanju članova udruženja. Tokom izleta, grupa je najpre posetila Javni akvarijum i tropikarijum, gde su imali priliku da vide raznovrsne ribice i biljke iz celog sveta, reptil sobu, koralne akvarijume, kao i prelepu baštu sa bonsai drvećem i kornjačama.

Edukativni obilazak nastavljen je u Topčiderskom parku, gde su članovi posetili Milošev konak, istorijsku rezidenciju i muzej, i napravili pauzu za osveženje u senci čuvenog, više vekova starog topčiderskog platana. Nakon toga, obišli su Kuću kralja Petra I, koja danas funkcioniše kao memorijalna soba i kulturni centar. Tamo je grupa pogledala aktuelne umetničke postavke: izložbu „Druga strana sve-mira” autorke Mile Albijanić, kao i radove četvrtog bijenala „Ekolibrijum”.

Izlet je završen obilaskom ženskog Manastira Vavedenje presvete Bogorodice, izgrađenog 1936. godine, čiji je nastanak vezan za neobičnu legendu o snu ktitorke Perside Milenković. Svi učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i sadržajem ovog putovanja.

„Cilj projekta je da se OSI podstaknu na istraživanje i upoznavanje novih sadržaja, da se aktivno uključuju u savremeno društvo, da se smanji njihova zavisnost od drugih osoba, kako bi se bolje usmerili jedni na druge, da se otvore pitanja mogućnosti i dostupnost određenih sadržaja za OSI. Uživali smo u dobro organizovanom izletu”, poručuju iz udruženja MNRO Pančevo.

(Pančevac/S.L)