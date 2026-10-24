Napad na redakciju Informera: Bačen topovski udar, povređen snimatelj

U zgradu redakcije „Informer TV” u Beogradu bačen topovski udar, nakon čega je povređen snimatelj, prenosi Informer.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je napad izvršio A. M. (51) iz Valjeva, koga su pripadnici obezbeđenja odmah savladali i zadržali do dolaska policije.Kako se može videti na snimku, on je delovao dezorjentisano.

Trenutno nije jasno da li je bio jedan ili dva topovska udara, niti o kojoj je eksplozivnoj napravi reč.

Napad se dogodio u trenutku kada je pred zgradom televizije boravilo oko 15 ljudi, dok je program TV Informer išao uživo. Članovi kolegijuma sa Draganom Vučićevićem na čelu odmah je izašao pred zgradu i sve prenosio uživo.

Na mesto incidenta odmah su upućene patrole policije i ekipa Hitne pomoći koja je teško povređenom snimatelju ukazala prvu pomoć i uputila ga u bolnicu. Policijski službenici trenutno obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi ovog napada.

(Informer)