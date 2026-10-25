Veliki odziv birača u Južnom Banatu

PANČEVO – Na teritoriji Južnobanatskog okruga jutros u 7 časova otvorena su biračka mesta za parlamentarne izbore. Prema zvaničnim podacima sa sajta Republičke izborne komisije, na ovom području pravo glasa ima ukupno 246.264 građana, koji svoju građansku dužnost mogu ispuniti na jednom od 273 biračka mesta. Glasanje se za sada odvija nesmetano, a birališta se zatvaraju u 20 časova.

Najnoviji podaci izbornih komisija saopšteni u 12 časova pokazuju da izlaznost u Južnom Banatu beleži stalan rast, uz primetne razlike u odzivu po gradovima i opštinama.

Najviša izlaznost među gradovima zabeležena je u Vršcu, gde je do podneva glasalo 37,6 odsto, odnosno 16.160 birača. Na teritoriji grada Vršac 56 biračkih mesta otvorena su na vreme jutros u 7 sati. Sve protiče regularno, a na teritoriji Vršca upisano je 43.013 birača.

U opštini Kovačica na birališta je izašlo 35,86 odsto, odnosno 7.332 građana, dok je na teritoriji opštine Kovačica otvoreno ukupno 21 biračko mesto u osam naseljenih mesta. Pravo glasa na današnjim izborima ima ukupno 20.448 upisanih birača.

Visok odziv beleži i opština Plandište sa izlaznošću od 32,63 odsto, što predstavlja 2.659 birača. U opštini Alibunar izlaznost je bila 27 odnosno 4.444 birača. Na teritoriji opštini Alibunar ima 24 birača mesta koja su otvorena jutros u 7 sati i sve protiče regularno. Pravo glasa ima 16.489 birača.

Na teritoriji opštine Bela Crkva upisano je 15.012 birača, koji mogu da glasaju na 19 biračkih mesta, koja su otvorena jutros u 7 sati. Do 12 časova izlaznost je bila 26.07 odnosno 4.008 birača. U opštini Kovin izlaznost je iznosila 22,7 odsto, gde je svoje pravo iskoristilo 6.090 birača od ukupno 26 određenih biračkih mesta.

Najviše biračkih mesta nalazi se na teritoriji grada Pančeva, ukupno 79, gde pravo glasa ima 106.463 građana. Prema najnovijim informacijama izlaznost u Pančevu je do 12 sati bila 18,64 odsto, odnosno svoje biračko pravo iskoristilo je 19. 885 birača. Na teritoriji opštine Opovo upisano je 8.040 birača koji mogu da glasaju na 25 biračkih mesta. Sva biračka mesta otvorena su jutros u 7 sati i sve protiče regularno.

Kada je reč o pojedinačnim mestima unutar opštine Kovačica, najveća procentualna izlaznost zabeležena je u Putnikovu, gde je svoje biračko pravo iskoristilo 57,14 odsto upisanih birača, odnosno 68 od ukupno 119 građana sa pravom glasa. Slede Idvor sa izlaznošću od 46,01 odsto i Uzdin, gde je glasalo 39,10 odsto birača. U Crepaji je na birališta izašlo 1.267 građana, što predstavlja 38,16 odsto upisanih birača, dok je u samom mestu Kovačica glasalo 1.897 građana, odnosno 36,51 odsto. U Padini je svoje biračko pravo iskoristilo 1.665 birača, što predstavlja izlaznost od 35,99 odsto. U Samošu je glasalo 210 birača, odnosno 30,66 odsto, dok je u Debeljači zabeležena izlaznost od 30,33 odsto, gde je glasalo 1.259 građana. Najveći broj građana koji su do sada glasali zabeležen je u Kovačici, dok je procentualno najveća izlaznost u Putnikovu.

Biračka mesta otvorena su od 7 časova, a glasanje traje do 20 časova do kada građani mogu da glasaju za novi sastav parlamenta Republike Srbije. Biračka mesta otvorena su od sedam do 20 časova, a građani svoje biračko pravo ostvaruju na mestu na kojem su upisani u birački spisak.

(Pančevac/RTV Pančevo)