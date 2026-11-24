Saobraćaj će se danas obavljati po mestimično vlažnim kolovozima, uz poledicu i povremeno jak vetar na istoku i jugoistoku, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). Poledice ima na svim vlažnim mestima, posebno u planinskim predelima.

Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Kruševca i Zaječara.

Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kamioni na prelazima Horgoš i Kelebija čekaju oko tri sata.

(Pančevac)