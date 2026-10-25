Vučić priznao poraz

Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić priznao je večeras da je njegova lista doživela poraz na danas održanim parlamentarnim izborima u Srbiji.Na konferenciji za novinare on je rekao da je nakon prvih rezultata jasno da je „studentsko-blokaderska lista“ dobila oko 135 mandata, a njegova lista oko 105 poslanika.

U parlament će ući samo još predstavnici Mađara, Albanaca i verovatno Bošnjaka.

– Nemamo mi konačne rezultate. Nemamo konačne rezultate. Mnogi će da budu iznenađeni, a vi ćete da shvatite koliko su neki lagali i šta su sve izmišljali. Želim da vas obavestim da, na osnovu uzorka stratifikovanog, dakle, jasno je da smo mi ove izbore izgubili. Pobedila je studentsko-blokaderska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105. Niko drugi nije ušao u skupštinu. Eventualno, da, ušli su Vojvođanski Mađari sa 3 mandata, i sa jednim mandatom Albanci, i mislim SDA, nemojte me držati za reč. Dakle, mi imamo negde oko 1.720.000, govorim vam na osnovu uzorka, potpuno je nevažno. Oni imaju oko 2.200.000.

– Ponosan sam na sve ono što smo uradili, ali naša struktura je veoma čvrsta. Većina nas je više vremena provela u opoziciji nego na vlasti. Ovo je bila verifikacija revolucije koju su sproveli – rekao je Vučić.

– Neki mogu li, od nas će otići neki ljudi, ali naša struktura je veoma čvrsta. Mi smo veoma jedinstveni, mi smo veoma snažni. Na opoziciju smo naučili: većina nas je više vremena provela u opoziciji nego na vlasti. A za to da nećemo da priznamo, pa ću ja da objavim drugačije rezultate? Kao što vidite, da se ne biste nervirali, da ne biste čekali, ja vam unapred kažem: i to je tako. Rušila nas je, hoću da ljudi znaju, ovo je bila verifikacija revolucije koju su sproveli uz podršku direktno različitih evropskih zemalja i duboke američke države, ona koja je protiv predsednika Trampa. Zahvalan sam. Pobedili smo svuda gde Srbi žive, dakle u regionu, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, svuda. Pobedili smo na Kosovu i Metohiji, kod Srba. I ja znam da je mnogim ljudima večeras teško, znam koliko se neki raduju. Ja im želim uspeh, samo što ću vam reći i, kao što vidite, za razliku od njih koji nisu u 14 godina uspeli ni jedanput da čestitaju, ja im čestitam iako su oni samo izvođači radova, izvođači prljavih radova koje je neko drugi osmislio da bi srušio jednu suverenu zemlju.

– Na neki trenutak ste uspeli. Dokle? Videćemo. Nagledao sam se i ovoga i 2000. godine. Ono što brine, odmah da vam kažem: da vas nisam lagao ni u kampanji, neće proći, neće proći. Do marta ili aprila, imaćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji. Uradiće sve ono što nisu hteli da vam kažu, sve ono što su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njena politika je pobedila. Nataša Kandić je uz ogromnu spoljnu podršku uspela da pobedi. Sve najbolje im želim, a mi ćemo da se borimo. I nigde niko od njih neće da beži, i niko ga neće nikada da jaše. I zaštitićemo svakog čoveka od njihovog jahanja, maltretiranja i od svega drugog. Što se tiče najprljavijeg ološa, sa N1 i Nove S i ostalih, svaku reč koju su izgovorili su slagali. I samo su radili, i samo su radili taj prljavi posao za nekog drugog, misleći da će ne znam šta da naprave. Evo sad čekam da me gone za zvučni top. Nemojte za nešto sitno. Dajte za zvučni top.

– Ja Srbiju volim, nikad iz Srbije neću – poručio je Vučić.

Interesovanje za praćenje izborne noći iz štaba Srpske napredne stranke izuzetno je veliko, budući da se akreditovalo više od 110 medija, ne samo iz zemlje, već iz regiona, ali i iz sveta.

Na prethodnim parlamentarnim izborima 2023. godine, Srpska napredna stranka osvojila je 46,75 odsto glasova i imala je 129 poslaničkih mesta.

Podsetimo, izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 18.00 sati bila je 64,89 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Do 18.00 sati u Vojvodini je glasalo 66,90 odsto, u Beogradu 65,67 odsto, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 64,53 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 62,01 odsto.