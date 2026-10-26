Šta sledi posle izbora i koji su rokovi za formiranje nove vlasti

Do formiranja zakonodavne i izvršne vlasti predstoji niz koraka propisanih Ustavom i zakonima. Parlamentarni izbori su završeni, ali put od glasačkih listića do formiranja vlasti tek počinje. Procedura formiranja institucija nakon parlamentarnih izbora u Srbiji odvija se u dve ključne faze: prva je konstituisanje Narodne skupštine, a zatim izbor nove vlade.

Proglašenjem konačnih izbornih rezultata počinje da teče rok od 30 dana, u kojem mora da bude održana prva sednica Narodne skupštine, a koju saziva predsednik parlamenta iz prethodnog saziva, što je u ovom slučaju Ivica Dačić. Do izbora novog rukovodstva sednicom predsedava najstariji narodni poslanik, piše Euronews.

Njemu u radu pomažu najmlađi poslanici sa četiri izborne liste koje su osvojile najveći broj mandata, kao i generalni sekretar.

Na ovoj sednici potvrđuju se mandati narodnih poslanika, a Narodna skupština smatra se konstituisanom kada budu potvrđeni mandati najmanje 2/3 narodnih poslanika, odnosno najmanje 167 od ukupno 250.

Na prvoj sednici, većinom glasova, poslanici biraju i predsednika i potpredsednike Narodne skupštine, imenuje se generalni sekretar parlamenta, nakon čega se formiraju poslaničke grupe i stalni skupštinski odbori.

Konstituisanjem skupštine počinje novo odbrojavanje. Poslanici imaju rok od 90 dana da izaberu vladu. Proces podrazumeva da predsednik Republike Srbije, odnosno u ovom slučaju vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić, obavlja konsultacije sa predstavnicima izabranih izbornih lista i zatim predlaže kandidata za predsednika vlade, odnosno mandatara.

Zakon nalaže da to mora biti osoba koja može da obezbedi podršku skupštinske većine. Mandatar pred poslanike izlazi sa ekspozeom, programom buduće vlade, kao i predlogom ministara. O programu i predloženom sastavu Narodna skupština glasa u celini.

Da bi vlada bila izabrana, potrebno je da za nju glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika, što je najmanje 126 glasova. Mandat vlade zvanično počinje nakon što predsednik vlade i ministri polože zakletvu pred Narodnom skupštinom.

Međutim, Ustav Republike Srbije predviđa i situaciju u kojoj Narodna skupština ne uspe da izabere vladu u propisanom roku.

Ako do toga dođe, predsednik republike ili vršilac dužnosti predsednika dužan je da po sili zakona raspusti skupštinu i istovremeno raspiše nove parlamentarne izbore, koji moraju da budu okončani najkasnije 60 dana od dana raspisivanja.

Paralelno sa formiranjem parlamenta i vlade teče i rok za izbor predsednika republike, pa građani Srbije do kraja godine očekuju i predsedničke izbore.

(Euronews)