Obeležen Svetski dan čistog vazduha u Pančevu

Grad Pančevo, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, obeležio je 3. novembar, Svetski dan čistog vazduha, organizovanjem edukativnog programa za decu i izložbe likovnih radova učenika nižih razreda osnovnih škola sa teritorije grada Pančeva.

Program obeležavanja održan je u Dvorani „Apolo“, gde su deca najpre uživala u edukativnoj pozorišnoj predstavi „Ala je lep ovaj svet“, u izvođenju Pozorišta za decu „Meri Popins“, nakon čega su uručene nagrade i otvorena izložba radova.

„Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva već više od dve decenije sprovodi aktivnosti posvećene edukaciji građana, a posebnu pažnju posvećujemo najmlađima. Drago nam je što su se deca odazvala našem pozivu i kroz svoje radove pokazala koliko im je stalo do prirode i čistog vazduha. Važno je da od najranijeg uzrasta razvijamo svest o tome da je očuvanje životne sredine odgovornost svih nas. Grad Pančevo će nastaviti da ulaže u zaštitu životne sredine, sprovodi ekološke programe i realizuje aktivnosti koje doprinose zdravijem, čistijem i kvalitetnijem životnom okruženju za sve naše sugrađane. Ulaganje u ekologiju je ulaganje u zdravlje i budućnost naše dece“, poručila je predstavnica Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Pančeva.

Na izložbi su predstavljena 58 dečja likovna rada. Svi učesnici dobili su prigodne poklone paketiće, a autori najuspešnijih radova nagrađeni su u dve kategorije, učenici prvog i drugog, kao i učenici trećeg i četvrtog razreda.

Na poziv Sekretarijata za zaštitu životne sredine odazvali su se učenici osnovnih škola „Aksentije Maksimović“ iz Dolova, „Dositej Obradović“ iz Omoljice i SOŠO „Mara Mandić“ iz Pančeva, koji su kroz crteže na temu vazduha i životne sredine pokazali kako oni vide značaj očuvanja prirode.

U kategoriji prvi i drugi razred, prvo mesto je osvojio Pavle Đorđević iz OŠ „Aksentije Maksimović“, drugo Aranđel Stojakov iz SOŠO „Mara Mandić“, a treće mesto Vidan Bukaćaš iz OŠ „Dositej Obradović“.

Prvo mesto u kategoriji treći i četvrti razred pripalo je Nikolini Tanasić iz „Dositej Obradović“, drugo Anji Stojilković iz OŠ „Aksentije Maksimović“, dok je treće mesto osvojio Mateja Marković iz SOŠO „Mara Mandić“.

Za osvojeno prvo mesto učenici su dobili bicikle, za drugo trotinete, a za treće grafičke table za crtanje.

Obeležavanje Svetskog dana čistog vazduha jedna je od aktivnosti koje Grad Pančevo, preko Sekretarijata za zaštitu životne sredine, realizuje u okviru Programa zaštite životne sredine, koji se sprovodi uz saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine.

Svetski dan čistog vazduha obeležava se 3. novembra širom sveta, sa ciljem podizanja svesti o značaju kvaliteta vazduha za zdravlje ljudi i očuvanje životne sredine.

Kroz ovakve aktivnosti Grad Pančevo nastoji da, pored konkretnih ulaganja u zaštitu životne sredine, podstakne i najmlađe sugrađane da razumeju značaj očuvanja prirodnih resursa i postanu aktivni učesnici u stvaranju zdravijeg i čistijeg grada.

(Pančevac)