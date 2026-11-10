Politika Vesti

Savet REM-a: Ttelevizija Informera 25 dana bez Kolegijuma

18:11

10.11.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen

Savet regulatornog tela za elektronske medije izrekao je televiziji Informer na današnjoj sednici više mera, među kojima zabranu emisije Kolegijum od 10 i od 15 dana.

Savet REM-a je prvo izrekao meru zabrane oglašavanja reklama u trajanju od pet dana, zbog emisije „Vreme uspona“.

Takođe, izrečena je mera zabrane emitovanja Kolegijuma u trajanju od deset dana, zbog, kako je rečeno, uvredljivih komentara u toj emisiji na račun člana Saveta Rodoljuba Šabića i Zorana Gavrilovića (Birodi), kao i meru zabrane iste emisije na 15 dana zbog negativne kampanje protiv Studentske liste.

Savet REM-a prethodno je govoto pet sati raspravljao po prijavama protiv TV Informer.

Sednicom je predsedavao predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac, a prisustvovali su glavni i odgovorni urednik TV Informer Dragan J. Vučićević sa advokatima, kao i deo zaposlenih u Informeru.

Članovi Saveta raspravljali su o četiri prijave protiv TV Informer.

Uoči sednice, ispred sedišta Saveta REM-a organizovan je skup podrške Informeru.

Savet REM-a je 4. novembra jednoglasno odlučio da zabrani emitovanje emisije „Prve info“ na Televiziji Informer u trajanju od sedam dana, a primena te zabrane počela je danas.

Više medijskih udruženja i organizacija civilnog društva predalo je ranije inicijativu za oduzimanje dozvole TV Informer za emitovanje, ali Savet REM-a nije odlučivao po toj inicijativi.

(Tanjug)

Tagovi

Kolegijum REM Informer

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.