Slatko-slani izazov u vršačkoj školi povodom Dana tolerancije

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana tolerancije, u Poljoprivrednoj školi „Vršac“ organizovana je jedinstvena manifestacija pod nazivom „Slatko-slani izazov“. U ovom kulinarskom nadmetanju učestvovali su učenici drugog i trećeg razreda obrazovnih profila kuvar, prehrambeno-biotehnološki tehničar i operater u prehrambenoj industriji.

Ukupno šest učeničkih ekipa imalo je zadatak da u roku od dva sata osmisli, pripremi i predstavi slatko ili slano jelo tročlanoj stručnoj komisiji. Žiri, koji su činile Vojislava Boka Milojević, Marjana Popov i Ana Milanović, ocenjivao je kreativnost, vizuelni izgled i ukus pripremljenih specijaliteta. U izazovu su se nadmetali timovi sa kreativnim nazivima: Časne sestre, Slatka četvorka, Poletarci, Mravinjak, Pops i Italijano.

Nakon degustacije, za pobednika takmičenja proglašena je ekipa „POPS“, koju su činile Vasilisa Sredić i Valentina Boronka. Drugo mesto pripalo je timu „ITALIJANO“ u sastavu Srđan Boc i David Matić, dok je treće mesto zauzela ekipa „ČASNE SESTRE“, za koju su kuvale Slavica Jovanov, Nika Cigula i Marija Hrvaćanin. Najuspešniji timovi nagrađeni su vaučerima lokalnih donatora – Picerije „Travolta“, restorana „Nuova Canzone“ i kafeterije „BIMS“.

Organizaciju ove uspešne manifestacije potpisuju profesorke Vojislava Boka Milojević, Suzana Isaković i Olga Andrej. Kako je istaknuto nakon proglašenja pobednika, ovaj izazov je pokazao da se kroz zajednički rad i zdravo takmičenje najbolje neguju međusobno poštovanje i timski duh, jer se „tolerancija gradi svakog dana – a ponekad se najbolje izražava i kroz zajednički obrok“.

(Pančevac)