Ramski košavski vremeplov gostovao u Beloj Crkvi

Bela Crkva – Inovativna turističko-umetnička manifestacija „Ramski košavski vremeplov“, koja predstavlja prvu interpretativnu i interaktivnu turističku šetnju u Srbiji, započela je svoju turneju obilaskom okolnih mesta, a prva stanica bila je Bela Crkva. Predstava je izvedena 9. novembra u prostorijama Narodne biblioteke u Beloj Crkvi, gde je publika imala priliku da kroz glumačke performanse postane neposredni učesnik u oživljavanju istorije.

Ovaj jedinstveni koncept kombinuje klasičan turistički obilazak i pozorišnu predstavu, omogućavajući posetiocima da se lično upoznaju sa ključnim epohama i značajnim istorijskim ličnostima vezanim za Ramsku tvrđavu i njenu okolinu. Belocrkvanska publika se tokom večeri susrela sa druidima, rimskim legionarima, turskim sultanom Bajazitom Drugim, austrijskim baronom Lo Preštijem, ali i sa Vukom Karadžićem.

Ilija Jacanović, turistički vodič i glumac u ovom projektu, ističe da priča oživljava stvarne istorijske aktere: „Gajusa Licinijusa Rufina, stegonošu sedme Klaudijeve legije i zapovednika rimskog utvrđenja Lederate, zatim sultana Bajazita Drugog koji je i podigao Ramsku tvrđavu, austrijskog barona Nikolasa Lo Prestija koji je poginuo braneći ovo utvrđenje, kao i Vuka Karadžića koji je u Ramu svojevremeno službovao kao đumrugdžija, odnosno carinik“. Jacanović objašnjava da je stalni pratilac publike kroz vremeplov antropomorfisani lik Košave, ili lik druida, koji je vodio gledaoce kroz program u Beloj Crkvi.

Inače, „Ramski košavski vremeplov“ se u redovnim terminima izvodi svake nedelje od 11 časova, u periodu od 1. maja do 1. oktobra na samoj Ramskoj tvrđavi na Dunavu, dok se za organizovane grupe mogu ugovoriti i posebni termini. Trenutna turneja po gradovima organizovana je sa ciljem da se široj publici približi bogato kulturno nasleđe ovog kraja i uputi otvoren poziv da posete Ram.

(BCinfo)