Dan primirja: Pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su počasnu artiljerijsku paljbu

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da su povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili danas počasnu artiljerijsku paljbu, ispaljivanjem 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa sa Savske terase na Kalemegdanu, u skladu sa naređenjem vršioca dužnosti predsednika Republike Srbije Ane Brnabić.

Počasnoj artiljerijskoj paljbi, uoči predstojećeg državnog praznika, prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra za budžet i finansije Goran Momčilović, načelnik Operativne uprave J-3 brigadni general Novica Gogić, komandant Garde Vojske Srbije brigadni general Vladimir Vukajlović i načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike brigadni general Boris Stojković.

Reprezentativni orkestar Garde, uz podizanje državne zastave, intonirao je himnu Republike Srbije.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu u Srbiji se kao državni praznik obeležava od 2012. godine, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom, čime je okončan Prvi svetski rat, navodi se u saopštenju.

Nime, u Srbiji, kao i širom sveta, danas se slavi Dan primirja u Prvom svetskom ratu.To je državni praznik u Srbiji od 2012. godine, u znak sećanja na 11. novembar 1918, kada su sile Antante u Francuskoj potpisale primirje s Nemačkom, i okončale borbe u Prvom svetskom ratu.

Primirje je važilo do zaključivanja mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine.

Simbol tog praznika je cvet Nataljina ramonda, koji se nalazi na spisku retkih, ugroženih i endemičnih biljaka Evrope, a u Srbiji je zakonom zaštićen kao prirodna retkost.

Taj cvet, po navodima u literaturi, raste na vrhu planine Kajmakčalan, na granici Grčke i Severne Makedonije, gde je u Prvom svetskom ratu srpska vojska vodila žestoke borbe s bugarskom.

Državna ceremonija obeležavanja Dana primirja biće u 11 časova kod Spomen-kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu, na beogradskom Novom groblju.

Predstavnici stranih ambasada položiće vence u 12.45 na Groblju palih boraca Komonvelta, memorijalnoj celini na Novom groblju.

(Beta)