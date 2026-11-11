Južni Banat

Mladi lideri regenerativne poljoprivrede u vršačkoj školi

14:54

11.11.2026

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Foto: FB/Poljoprivredna škola "Vršac" - Vršac

U Poljoprivrednoj školi „Vršac“ održana je druga po redu radionica u okviru projekta „Mladi lideri regenerativne poljoprivrede“. U ovoj aktivnosti učestvovali su učenici prvog, drugog i trećeg razreda obrazovnog profila poljoprivredni tehničar.
Nakon teorijskog dela tokom kojeg su se upoznali sa značajem cvetnica u održivom agraru, srednjoškolci su stečeno znanje primenili u praksi. Na školskoj ekonomiji posađeno je ukupno 85 biljaka cvetnica, čime je započet dugoročni edukativni proces.
U narednom periodu đaci će redovno pratiti razvoj ovih biljaka i posmatrati njihovu ulogu u očuvanju biodiverziteta i stvaranju zdravijeg agroekosistema.

Ovakav pristup uči buduće stručnjake da poljoprivreda ne podrazumeva isključivo proizvodnju hrane, već i aktivnu brigu o kvalitetu zemljišta i očuvanju prirode.
Pored vršačke škole, u realizaciji projekta „Mladi lideri regenerativne poljoprivrede“ učestvuju i poljoprivredne škole iz Zrenjanina, Futoga, Bača i Bačke Topole.

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