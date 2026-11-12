Dr Simović: Sezona je respiratornih infekcija

PANČEVO – Sa dolaskom hladnijih dana, prehlada i grip postaju najčešće respiratorne infekcije zbog kojih se građani javljaju lekarima. Zbog povećanog broja pacijenata sa simptomima sličnim gripu koji poslednjih dana traže pomoć u Službi hitne medicinske pomoći, lekari apeluju na sugrađane da pažljivo prate svoje zdravstveno stanje i na vreme potraže stručni savet kako bi se sprečile komplikacije, navodi RTV Pančevo.

Iako na prvi pogled imaju slične manifestacije, prehlada i grip se razlikuju po uzročnicima i intenzitetu tegoba. Običnu prehladu najčešće izazivaju rinovirusi, simptomi se razvijaju postepeno, blažeg su intenziteta i uglavnom prolaze za nedelju dana. Sa druge strane, grip izazivaju virusi influence, simptomi nastupaju naglo i mogu dovesti do ozbiljnijih problema, naročito kod dece i osetljivih grupa koje više vremena provode u zatvorenim kolektivima.

„Jeste, sad je sezona respiratornih infekcija, a simptomi se ispoljavaju na gornjim respiratornim partijama kroz kijavicu, kašalj, crveno grlo i povišenu temperaturu. Bojimo se da se infekcija ne spusti na donje partije gde su bronhije i pluća, jer ako dođe do upale pluća, neophodno je nekada i bolničko lečenje. Savet pacijentima je da prate svoje zdravstveno stanje, da se konsultuju sa izabranim lekarom i sa našom službom na broj 194, pa ćemo dati savet kako bolest napreduje, da se jave lekaru ili ćemo mi otići u posetu pacijentu“, poručio je dr Goran Simonović iz Službe hitne medicinske pomoći.

(Pančevac/RTV Pančevo)