Bela Crkva: Obrušio se deo nadstrešnice na autobuskoj stanici

Noćas između 23.30 časova i ponoći došlo je do obrušavanja dela krova nadstrešnice na autobuskoj stanici u Beloj Crkvi. U tom trenutku na autobuskoj stanici nije bilo putnika ni prolaznika i niko nije povređen.

Prema nezvaničnim informacijama, oštećeno je od 4 do 5 m2 aluminijumske plafonske oplate nadstrešnice, prenosi BC Info.

Na lice mesta odmah su izašle policija i nadležne službe, a stanica je obezbeđena zaštitnom ogradom i postavljene su policijske trake, kojima je onemogućen pristup peronima.

Na parkiranim autobusima i vozilima DJUP „Belocrkvanska jezera“ na stanici, kao ni na samoj staničnoj zgradi nije pričinjena nikakva materijalna šteta.

(BC Info)