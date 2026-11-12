Južni Banat

Bela Crkva: Obrušio se deo nadstrešnice na autobuskoj stanici

17:30

12.11.2026

Podeli vest:

Printscreen/RTV

Noćas između 23.30 časova i ponoći došlo je do obrušavanja dela krova nadstrešnice na autobuskoj stanici u Beloj Crkvi. U tom trenutku na autobuskoj stanici nije bilo putnika ni prolaznika i niko nije povređen.

Prema nezvaničnim informacijama, oštećeno je od 4 do 5 m2 aluminijumske plafonske oplate nadstrešnice, prenosi BC Info.

Na lice mesta odmah su izašle policija i nadležne službe, a stanica je obezbeđena zaštitnom ogradom i postavljene su policijske trake, kojima je onemogućen pristup peronima.

Na parkiranim autobusima i vozilima DJUP „Belocrkvanska jezera“ na stanici, kao ni na samoj staničnoj zgradi nije pričinjena nikakva materijalna šteta.

(BC Info)

Tagovi

autobuska stanica Bela Crkva nadstrešnica

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.