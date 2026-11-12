Radionice u Kovačici: Podrška porodicama dece sa razvojnim teškoćama

Udruženje „Ljubav pobeđuje“ iz Kovačice, u saradnji sa Opštinom Kovačica, realizuje projekat pod nazivom ,,Porodica uz podršku-program za decu i roditelje’’, sa ciljem unapređenja mentalnog zdravlja i kvaliteta života porodica dece i dece sa smetnjama u razvoju.

Podrška roditeljima, jačanje porodičnih odnosa i stvaranje podsticajnog okruženja za odrastanje dece osnovni su ciljevi projekta koji realizuje ovo udruženje. Kroz niz edukativnih, savetodavnih i kreativnih radionica, roditelji i deca imaće priliku da steknu nova znanja, razvijaju međusobnu komunikaciju, jačaju porodične veze i kvalitetnije provode zajedničko vreme.

Dve radionice u okviru projekta biće organizovane u prostorijama Mesne zajednice u Kovačici, 16. i 23. novembra, gde će učesnici imati priliku da kroz razgovor i predavanje od strane stručnih lica, logopeda, origofrenologa i porodičnog savetnika nauče korisne veštine, razmene iskustava i zajedno realizuju različite kreativne aktivnosti. Kreativne radionice biće pažljivo osmišljene od strane stručnjaka i prilagođene deci.

Prijave se mogu izvršiti na broj telefona: 061 6672 546 ili slanjem poruke na mejl: kosovacjelena89@gmail.com. Prijave traju do 14. novembra.

Realizaciju projekta finansira Opština Kovačica, koja je prepoznala značaj ulaganja u porodicu, unapređenje kvaliteta života porodicama dece i deci sa smetnjama u razvoju, kao i potrebu za stvaranjem podsticajnog okruženja za pravilan razvoj najmlađih članova lokalne zajednice.

(RTV Kovačica)