Novi književni uspeh učenika Gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici

Učenici Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice zabeležili su još jedan zapažen rezultat na tradicionalnom književnom konkursu „Kovačički mozaik“, osvojivši dve vredne nagrade u kategoriji radova na slovačkom jeziku.

Mladi talenti kovačičke gimnazije ponovo su pokazali izuzetno umeće pisane reči i uspešno predstavili svoju školu na ovogodišnjem književnom konkursu „Kovačički mozaik“.

U jakoj konkurenciji radova pisanih na slovačkom jeziku, prvo mesto pripalo je učenici Nataliji Sjanti, dok je njen školski drug Ivan Glozik osvojio treće mesto.

Ovaj rezultat predstavlja nastavak uspešne tradicije učešća učenika Gimnazije „Mihajlo Pupin“ na ovoj književnoj smotri i još jednu potvrdu posvećenosti negovanju jezika, kulture i kreativnog izražavanja među mladima u Kovačici.

(Pančevac)