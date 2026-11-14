Sedmogodišnja Ana Toager donela prvu medalju klubu „Unirea 86“

Četrdeset godina nakon što je ekipa Unirea u sezoni 1985/1986. osvojila prvu šampionsku titulu u nekadašnjoj Jugoslaviji, stigla je i prva medalja za klub „Unirea 86“, osnovan prošle godine. Na prestižnom turniru „Trofej Beograda“, sedmogodišnja Ana Toager iz Uzdina osvojila je bronzanu medalju u kategoriji mini-kadetkinja.

Ovaj uspeh ima posebnu težinu jer je kategorija mini-kadetkinja namenjena stonoteniserkama uzrasta do deset godina, što znači da mlada Ana pred sobom ima još pune tri godine takmičenja u ovom uzrastu. Rezultat iz Beograda još jedna je potvrda da iz rasadnika talenata legendarnog trenera Jonice Bosike stasava nova velika nada srpskog stonog tenisa.

Ana dolazi iz prave sportske porodice. Ona je ćerka selektora Danijela Toagera, nekadašnjeg prvotimca beogradske Crvene zvezde, sa kojom je u igračkoj karijeri osvojio više titula ekipnog prvaka države.

Bronza sa „Trofeja Beograda“ predstavlja novi veliki uspeh za sport u Uzdinu i najlepši nagoveštaj da slavna tradicija stonog tenisa u ovom banatskom mestu ima svetlu budućnost.

(Pančevac)