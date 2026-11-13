SSŠ „Vasa Pelagić“ po četvrti put deo projekta „Superškole“

Srednja stručna škola „Vasa Pelagić“ iz Kovina četvrtu godinu zaredom izabrana je za učesnika regionalnog programa „Superškole“. Predstavnici škole prezentovali su svoj novi projekat na događaju „Upoznajte Superškole“, održanom 5. novembra u Beogradu u organizaciji Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RKSM).

Projekat kovinske škole predstavljen je u okviru programa „Superškole 3.0“ i petog otvorenog poziva. Skup u Beogradu okupio je predstavnike obrazovnih ustanova iz celog regiona, nadležnih ministarstava, Delegacije Evropske unije u Srbiji i Ambasade Savezne Republike Nemačke.

Kontinuirano učešće u ovoj inicijativi potvrđuje posvećenost škole unapređenju kvaliteta nastave, razvoju projektnog učenja i jačanju partnerstava sa drugim školama i privrednim sektorom. Kroz ovakve programe nastavnici razmenjuju iskustva sa kolegama sa Zapadnog Balkana, dok učenici dobijaju nove prilike za međunarodnu saradnju i lično usavršavanje.

Tim zaslužan za realizaciju projekta

Za pripremu i sprovođenje ovih aktivnosti posebno je zaslužan školski Tim za projekte, uz podršku celog kolektiva:

Biljana Gajić, nastavnica engleskog jezika

Miloš Savić, nastavnik istorije

Dragana Ljubojević, psiholog

Venera Arsenov Bojović, direktorka škole

Četvrto uzastopno učešće u programu „Superškole“ predstavlja važno priznanje za dosadašnji rad kolektiva SSŠ „Vasa Pelagić“. Ovakvi rezultati ujedno afirmišu i opštinu Kovin kao lokalnu zajednicu koja aktivno podržava moderno obrazovanje, regionalno povezivanje i stvaranje novih mogućnosti za mlade.

(Pančevac/Opština Kovin)