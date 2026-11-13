Od danas 18. likovna kolonija pastela „Deliblatski pesak“

Osamnaesta likovna kolonija pastela „Deliblatski pesak“ održava se od 13. do 15. novembra na Devojačkom bunaru. Nakon što je prošle godine obnovljena posle više od decenije pauze, ova manifestacija se sada drugu godinu zaredom uspešno realizuje.

Ovogodišnje umetničko okupljanje smešteno je u objektu na Devojačkom bunaru, gde stvara grupa autora pretežno iz Pančeva i okoline. Ambijent Deliblatske peščare i ovog puta služi kao glavna inspiracija za rad u tehnici suvog i uljanog pastela.

Prema zvaničnim podacima organizatora, na 18. sazivu kolonije učestvuju sledeći umetnici:

Nada Onjin Žužić

Marija Dimitrić

Ivana Dimitrić

Ksenija Barić

Nebojša Jocić

Jelena Lalić

Dragan Đorđević

Đerđ Ereš

Svi radovi koji nastanu tokom ovog trodnevnog druženja, zajedno sa delima sa prošlogodišnjeg saziva iz 2025. godine, biće predstavljeni publici na zajedničkoj izložbi koja je planirana za narednu godinu.

(Pančevac)