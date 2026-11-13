Nina i Daria pobednice festivala Raspevani dragulji

Manifestacija je i ove godine okupila veliki broj mladih pevačkih talenata iz sredina u kojima živi slovačka nacionalna manjina u Vojvodini.

U Domu kulture „3. oktobar“ u Kovačici održan je 34. Vojvođanski festival slovačkih narodnih pesama u izvođenju dece „Raspevani dragulji“. Manifestacija je i ove godine okupila veliki broj mladih pevačkih talenata iz sredina u kojima živi slovačka nacionalna manjina u Vojvodini.

Mladi izvođači su, uz pratnju orkestra, pred prepunom salom u Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici izveli izvorne narodne pesme u okviru festivala slovačkih narodnih pesama „Raspevani dragulji“, negujući maternji jezik, muzičko nasleđe i bogatu kulturnu tradiciju svojih predaka.

Trideset četvrti put ova manifestacija privukla je veliki broj učesnika iz cele Vojvodine, ali je prešla i granice Srbije, pa je ove godine učestvovala i devojčica iz slovačke zajednice iz Bugarske. Žiri nije imao lak zadatak, pošto su mladi takmičari došli odlično pripremljeni.

Nina Poljak iz Kovačice i Daria Ponjičan iz Padine, pobednice festivala, prenele su utiske o osvajanju prvog mesta, koje je za njih veliko iznenađenje i da pre samog nastupa nisu imale velika očekivanja u pogledu plasmana.

Festival “Raspevani dragulji” sledeće godine slavi jubilej tri i po decenije trajanja, stotine mladih talenata i neraskidiva veza sa tradicijom koja spaja generacije i čuva slovačku kulturu od zaborava.

(RTV Pančevo)