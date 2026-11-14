PU Pančevo: Kod 30-godišnjaka pronađeno više kilograma narkotika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su N.G. (30) iz okoline tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga pošto je kod njega pronađeno više kilograma materije za koje se sumnja da je droga.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a Pančevo, kriminalistička policija je, pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla oko 3.500 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 4.100 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i oko 135 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Takođe, pronađena je i digitalna vaga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, N.G. je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

(Pančevac)