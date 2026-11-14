Putnički saobraćaj Beograd–Budimpešta ne kreće 13. decembra

Putnički saobraćaj na brzoj pruzi između Beograda i Budimpešte neće biti uspostavljen 13. decembra zbog toga što kineski izvođač radova trenutno sprovodi popravke na sistemu za upravljanje vozovima, objavio je ministar saobraćaja i investicija u Vladi Mađarske David Vitezi.

Vitezi je naveo da još uvek nije moguće precizirati datum kada će početi putnički saobraćaj.

“Kineski izvođač radova trenutno sprovodi popravke na sistemu za upravljanje vozovima; stoga još uvek nije moguće precizirati datum početka putničkog saobraćaja na liniji Budimpešta – Beograd”, objavio je Vitezi na svom Fejsbuk nalogu.

Naveo je da je pruga poslednjih nedelja bila podvrgnuta intenzivnim testiranjima sprovedenim sa temeljnošću bez presedana u istoriji mađarskog železničkog sistema.

Razlog je odluka prethodne mađarske Vlade da brza pruga bude prvi projekat u okviru kojeg kineski proizvođač ugrađuje bezbednosne sisteme usklađene sa evropskim standardima, pa svaka komponenta mora biti podvrgnuta izuzetno strogoj kontroli pre nego što se uspostavi prevoz putnika.

Dodao je da je nekadašnji ministar Janoš Lazar insistirao da se u testiranje, sem Mađarskih državnih železnica, uključi i nezavisna organizacija za kontrolu kvaliteta, i da je ostao pri toj odluci.

Njegov stav je da saobraćaj može početi samo ako se nadležni organ, telo za kontrolu kvaliteta i sertifikaciono telo, bez ikakve sumnje, uvere da bezbednosni sistemi funkcionišu ispravno i da nema nedostataka koji bi mogli ugroziti bezbednost putnika.

Istakao je da odluku o realizaciji projekta po aktuelnom modelu nije donela aktuelna Vlada Mađarske, kao i da je ranije iznosio kritike koje se tiču trase, troškova i poslovnog modela.

“S tim u vezi, a suprotno ranijim najavama austrijskih i srpskih železnica, u novi red vožnje, koji stupa na snagu 13. decembra, ne uvrštavamo putničke vozove na liniji Budimpešta – Beograd”, poručio je Vitezi.

(Vojvodinauživo)