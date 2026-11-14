Zoran Deranić pobednik 56. Salona umetnosti Pančeva

Pedeset šesto izdanje Salona umetnosti Pančeva okupilo je 45 autora različitih generacija koji su kroz raznovrsne likovne tehnike i pristupe predstavili svoje viđenje savremenog trenutka. Prvu nagradu na ovoj tradicionalnoj manifestaciji osvojio je Zoran Deranić, dok publika postavku može pogledati u Galeriji savremene umetnosti do 24. novembra.



Nastao pre više od pola veka po ugledu na beogradski Oktobarski salon, Salon umetnosti Pančeva i ove godine pruža sveobuhvatan uvid u aktuelnu umetničku produkciju grada. Manifestacija spaja stvaraoce različitih senzibiliteta, od doajena lokalne scene do umetnika koji su se nedavno doselili u Pančevo.

„Autori su različitih generacija. Dobro je što su to sugrađani koji su nam skoro došli, kao i oni koji su rođeni u Pančevu. Bitno je da su to sve autori koji imaju neke veze sa našim gradom. Ovde su, inače, većina autora dobitnici nekih nagrada, uvek smo zadovoljni odzivom“, izjavila je Ivana Markez Filipović, urednica programa vizuelnih umetnosti Kulturnog centra Pančeva.

Izložba tradicionalno privlači raznovrsnu publiku, uključujući i posetioce iz inostranstva koji žive i stvaraju u ovom gradu.

„Izvanredna izložba. Zaista mi je drago što možemo videti šta su stvarali umetnici u Pančevu“, kaže Pavel Plotnikov iz Rusije.

„Veoma upečatljivo. Mnogo me zanima fotografija. Takođe crtam i vajam, dopada mi se izložba“, dodaje Vera Plotnikova.

Dobitnici nagrada 56. Salona umetnosti

Stručni žiri dodelio je priznanja najuspešnijim autorima ovogodišnjeg saziva:

Prva nagrada (otkupna): Zoran Deranić Druga nagrada (otkupna): Ana Piljić Mitrović Treća nagrada (ravnopravno, organizacija samostalne izložbe): Igor Krstić i Nena Skoko



Izložba u Galeriji savremene umetnosti Pančevo ostaje otvorena za posetioce do utorka, 24. novembra.

(Pančevac)