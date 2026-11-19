Od početka 2027. godine primenjivaće se izmenjeni uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene.

Prema novim pravilima, žene će moći da se penzionišu sa navršene 64 godine i dva meseca života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja. Za muškarce se uslovi ne menjaju, pa će i dalje moći da ostvare pravo na starosnu penziju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, piše Kamatica.

Starosna granica za žene nastaviće da se povećava za po dva meseca na godišnjem nivou, sve do 2032. godine, kada će biti dostignuti isti uslovi kao za muškarce. Takođe, i žene i muškarci koji imaju 45 godina staža osiguranja mogu da ostvare pravo na starosnu penziju bez obzira na godine života, podsetio je Fond PIO.

Penzionisanje po pravilima koja važe do kraja 2026. godine

Građani koji žele da ostvare pravo na penziju prema uslovima koji važe u 2026. godini treba da obrate pažnju na rokove:Radni odnos potrebno je prekinuti najkasnije 30. decembra 2026. godine.

Zahtev za penziju mora biti podnet najkasnije 31. decembra 2026. godine.Zahtev za ostvarivanje prava na penziju moguće je predati neposredno na šalterima Fonda PIO, elektronskim putem preko e-Šaltera ili slanjem preporučene pošiljke. Svi zahtevi koji budu podneti počev od 1. januara 2027. godine rešavaće se u skladu sa novim uslovima za penzionisanje koji stupaju na snagu tog datuma.

Penzije u Srbiji od decembra veće za 7,5 odsto

Penzionere u Srbiji od decembra 2026. godine očekuje povećanje penzija od 7,5 odsto. Ova promena potvrđena je rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Usklađivanje se neće odnositi samo na penzije.

Za isti procenat biće povećani i najniži iznosi penzija, vrednost opšteg boda, kao i nekoliko kategorija novčanih naknada koje isplaćuje Fond PIO. Kako je navedeno u objavljenom rešenju, povećanje od 7,5 odsto obračunavaće se na iznose koji su već usklađeni u decembru 2025. godine.

U praksi, to znači da će penzioner koji trenutno prima 10.000 dinara imati povećanje od 750 dinara mesečno, odnosno toliko više na svakih 10.000 dinara postojeće penzije.

(Kamatica)