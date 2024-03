ŽELITE DA DOČEKATE LETO BEZ CELULITA? Ovo su saveti koje treba da sledite

Celulit je večiti neprijatelj žena, naročito u letnjem periodu kada se spremamo da obučemo omiljeni šorts, suknju ili bikini. Istraživanja pokazuju da se čak 90% ženske populacije suočava s ovim problemom, stoga ne čudi što danas postoji veliki broj tretmana i preparata za suzbijanje celulita. Takozvana pomorandžina kora zapravo je naslaga masnog tkiva, koja nastaje nagomilavanjem masnoća i toksina ispod kože, usled čega dolazi do slabljenja tkiva koje povezuje kožu s mišićima. Mada gotovo da ne postoji način da se potpuno obračunamo sa celulitom, dobra vest je da značajno možemo ublažiti njegovo prisustvo. Ukoliko želite da postignete ovaj cilj, sada je pravo vreme da počnete da se pridržavate određenih pravila, jer svi znamo da rezultati ne dolaze preko noći. U nastavku vam otkrivamo listu najvažnijih promena koje bi trebalo da napravite ukoliko želite da spremno dočekate letnju sezonu.

IZBALANSIRANA ISHRANA

Za početak bi trebalo da iz svog jelovnika izbacite slatkiše, brzu hranu, prerađene namirnice i gazirana pića. Na minimum svedite i unos soli, jer svi znamo da ovaj začin zadržava tečnost u organizmu i stvara celulit. S druge strane, pojačajte unost takozvanih anticelulit namirnica, kao što su ananas, kuvana jaja, banane, semenke suncokreta, brazilski orah, ruzmarin, đumbir, kruške, avokado, ovsena kaša, papaja, brokoli, prokelj, riba, beli luk, jabukov sirće, lan, biber, mlevena papričica, cimet…

UNOS TEČNOSTI JE BITAN

Pojačan unos tečnosti najvažniji je korak u borbi protiv celulita, a to znači da bi svakog dana trebalo da pijete između dva i četiri litra vode, nezaslađene limunade ili zelenog čaja. S druge strane, izbegavajte kafu, a ako ne možete da se odreknete omiljenog crnog napitka, konzumirajte ga bez mleka i šećera.

KARDIO TRENINZI

Za smanjenje celulita veoma su važne kardio vežbe koje će vam pomoći da se oznojite i sagorite masne naslage, ali i ciljane vežbe koje deluju na područja na kojima se nagomilava celulit.

MASAŽE I DRUGE ANTICELULIT TRETMANI

Masaže su odličan način za razbijanje celulita, ali nisu za svakog. Ako imate bilo kakav problem s kapilarima, nemojte da idete na ove masaže. Ispucale kapilare teže je i bolnije ukloniti nego celulit. Imajte u vidu da ako nameravate da se nezdravo hranite i preskačete vežbanje u nadi da će sve vaše muke rešiti aparat u kozmetičkom salonu, nemojte se uzalud nadati.

SUVO ČETKANJE KOŽE

Poslednjih godina sve je popularnije suvo četkanje kože koje svoje korene ima u ajurvedskoj medicini. Reč je o jednostavnom tretmanu koji svako može da uradi kod kuće zbog čega je i omiljen kod žena. Suvo četkanje oslobađa kožu od mrtvih ćelija, stimuliše rad limfnog sitema i pomaže mu da izbaci toksine, redukuje celulit i odčepljuje pore. Ova metoda poboljšava i cirkulaciju što dovodi do plumping efekta, a samim tim celulit postaje manje vidljiv. Svakako postoji i druga strana medalje ove metode, pa se ne preporučuje osobama s ekcemima, hronično suvom kožom ili psorijazom, a čak iako se ne suočavate s ovim problemima, jako i često četkanje može dovesti do osetljivosti kože, pa čak i do ogrebotina.

ANTICELULIT PREPARATI

Kozmetički proizvodi neće mnogo smanjiti celulit i neće delovati ako ne napravite druge važne promene. Međutim, kofein, ženšen i cimet dokazano pomažu u borbi protiv celulita, a delotvorne kreme sadrže upravo ove sastojke i u kombinaciji s pravilnom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i masažom, mogu doprineti u suzbijanju pomorandžine kore.

(Pančevac/Injournal.rs)

