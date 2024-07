Predsednik Vučić se obraća građanima: Gost emisije Prva tema!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Prva tema na televiziji Prva.

On će večeras govoriti o poseti nemačkog kancelara Olafa Šolca, ali i o svim akutelnim temama.

O ubistvu Nikole Krsmanovića

Na početku emisije Vučić je još jednom izjavio saučešće porodici Nikole Krsmanovića.

– Naši organi su radili svoj posao. Načelnik BIA u Loznici je obavestio načelnika policije. SAJ je reagovao u skladu sa zakonom.Istraga će pokazati sve motive, jer ima mnogo čudnih stvari u priči.Ja ne donosim zaključke naosnovu priča i teorija zavera – rekao je on.

Vučić je dodao da ima jošjedno lice iz druge države u regionu koje je pomagalo u ovom slučaju.

– Sve je veoma čudno, kao i nemačka radna dozvola, sve tu jako čudno – dodao je on.

Vučić je prokomentarisao i sraman status o ubistvu na kome je naveo da je sada „Srbija-Kosovo 1:1“.

– Izgubio pare na kladionici. Ne mogu da previše govorim. To lice je bilo vrlo podložno uticaju različitih agencija, iz prostih razloga jer je malo poznato… On je najverovatnije likvidirao i srpskog vojnika, veoma je to sve čudno – rekao je Vučić.

– Ako vas kritikuje neko iz predtsavnika vlasti to je čudno, ko bi to uradio – kazao je on.

– Nije on bio neko ko je tražio spas, to je bezveze, tako da, radimo i dalje na tome.

O poseti Šolca

– Ja bih u skladu sa ovim što se danas događalo i onim što će se dešavati daću vam neke vesti… Penzioneri će saznati na koliko najamnje povećanja mogu da računaju. Hoću da objasnim kako to funkcioniše. Naredne tri godine su veoma važne i hoću da ostavimo veliki trag… To će biti 15 godina moje vladavine… Nikada niko neće uspeti dva puta za redom da tako ubedljivo pobedi na predsedničkim izborima. To smo uspeli narponom radu i stranci koja je uz mene i jer su ljudi znali da radimo stvari koje nisu uvek popularne… Znate joliko ih je bilo za mere fiskalne konsolidacije, pa gotovo niko. Što bi oni morali da znaju to, i da prvo mora da nam bude lošije da bi bilo bolje. Ja sam tada znao da govorim istinu. U vreme tih mera nema podstreka za dovođenje invesitora. Kad smo izvukli zemlju iz fiskalne konsolidacije krenulo je na bolje – objasnio je Vučić.

Kako kaže proleti 4-5 godina pa se zapitate šta ste uradili.

– Super osim što se prepirao šta je ostaio iza sebe? Koje pruge i puetev je gradio, akkve plate i penzije, imamo li kao porodica više ili manje, mogu li deca da planiraju nešto… Tako se donosi odluka kako glasati za nekog i kako birati. Već 2027. mogu da se bavim nečim drugim, a voleo bih da ostavim nasleđe pronenjene svesti, mnogo toga učinjenog – rekao je on.

– Voleo bih da budem skrajnut, u sneci, ne bih da nagađam ni da garantujem jer se nisam kosnultovao sa ljudima iz partije. Ali da li bih to voleo, da.. Osećam da sve što imam energije u naredne 3 godine treba da usmerim na napredak Srbije – pojasnio je on.

– Moj životni cilj je da pokušam da u naredne 3 godine promenimo sve. Do kraja avgusta da postavimo sve, da vidim koliko je realno povećanje plata i penzija, i sve ono čime možemo da napredujemo… Inflacija nam je na 3,8%, i ne bi trebao prelaziti 4%… Na tu inflaciju povećanje plata mora da bude veće od nivoa inflacije zbog zaostaja u prethodnih 300 godina mora da ide brže i više. Pnezije ne smeju da kasne dan, ni plate ma ništa od ispunjavama obaveza… Vi ne možete da pohvatate šta sve radimo da bi obezbedili Ekspo 2027, to su plate 1400 evra, penzije 650 evra. Šolc mi je rekao mrak je bio kad sam doša, ali to što sam mogao da vidim je ogroman napredak i da sus vuda dizalice – rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je retko zadovoljan.

– Danas kažu prodali ste se Nemcima, svih gluposti sam se naslušao. Svi obi koji su za tzv. Kosovo i za rezoluciju od jednom su zabrinuti za nad. Ovo je bio veliki dan za nas, važan u ekonomskom smislu i ovo je dubinski mnogo značajno. Ovo suštinski menja Srbiju, nije to pitanje rude. Da anpokon izgubimo gubitnički identite, da bude u vrhu i deo pobednika , da razmišljamo o velikim brojevima – rekao je on.

Kako je rekao večeras ima sa sobom samo jednu fasciklu.

– Kažu protivnici nema dokaza da će biti ceo lanac. Pa nema, ali znate li koliko je truda uloženo u voo danas… Na tome su radili godinama. Ja sam sam imao preko 45 sastanaka povodom ovoga. Znate li šta znači dovesti Kalenijusa u Srbiju i šta to znači za nas? Došao je u kafić u Beogradu… – rekao je Vučić te dodao da Mercedes benz želi da učestvuje u celom projektu, kao i mnoge velike evropske razvojne banke.

– Dovedete nemačkog kancelara, uradite nešto čime pokazujete da ste deo naprednog sveta – kaže Vučić i dodaje da je tokom današnjeg razgovora Šolc bio veoma fer shodno tome da je u Čileu rekao „tamog de idemo niej cilj da osiromašimo zemlju već da pravimo proizvodnju“ i da mu to služi kao ideja vodilja tokom ovog projekta, što je danas i saopštio kancelaru.

– Ne znam da li razumete o kolikom novcu govorimo. Preprada i proizvodnja baterija nam donosi 4% BDP-a od 2023. godine. To nisu normalni brojevi. Zamislite… Samo nam ovo donosi +3,97%. Već imamo Stelantis. Sledeće nedelje počinje biće veliki događaj u Kragujevcu, a az dva meseca očekujemo serijsku proizvodnju. Šta mislite kako će to da se odrzai na poslednji kvartal koji je i najvažniji… To su ogromne stvari… Ne želimo da donosimo političke mere, već na osnovu razvoja o povećanju penzija i plata. Kako ekonomija nalaže uspeli smo da rastemo i prestignemo ostale – rekao je Vučić.

Dodatno je pojasnio da bi povećanje donelo uvećane mogućnosti za brže povećanje plata i penzija.

Kako kaže prozvodnja baterija bi dovela do ukidanja PEM konvencije.

– Još nemamo garancije, pa nemmao tek smo krenuli. Prvo mora da krene zaštita životne sredine… Mi nemamo šta da krijemo od naroda. Voleo bih da nismo izgubili dve godine besmisleno, jer je neko došao na ideju da ruši Vučića. Ja sam i danas njima rekao da smo mi ti koji donosimo odluke. Ja i Vlada smo garancije da ćemo da vodimo računa o ljudima – rekao je Vučić te dodao da bez zadovoljavajućeg nivoa zaštite životne sredine nema projekta.

– Jedini smo na svetu, što ne bismo to iskoristili. Mi bismo bili svetska supersila. Nije mi jasno šta je smisao… Svi moraju da budu prvi pre nas… Nismo ćoravi i ludi. Ja recimo o Saši Jankoviću imam mnogo bolje mišljenje nego o drugim protivnicima. Svašta je o meni govorio, ali se sećam preterivanja oko Beograda na vodi zbog izlivanja Save. On ej tu i verovao.. Protiv svih tih laži ne možete da se izborite. Treba da prođe vreme da ljudi vide kakve su neistine u pitanju… – kaže predsednik.

– Nisam ja prodao imanje Rio Tintu… Znate zašto ti ljudi tako kažu… Za njih je nemoguće da neko sanja snove drugačije od njih. Nemam ništa prtiv njih. Moji snovi su nešto drugo. Šta će da ostane iza mene 2027. Koliko god me neko mrzeo svi se voze tim novoizgrađenim prugama, a nismo znali šta je voz. A u njihivo vreme 0, krompir puteva, železnica i bolnica – poručio je Vučić komentarišući prozivke Dragana Đilasa.

