ČUDOTVORNI VIRAK: Štiti ženski reproduktivni sistem

Za virak se ne kaže slučajno da je najbolji prijatelj žene. Izuzetno je lekovita i pomaže kod upala, neplodnosti, krvarenja.

Ime Alchemilla nastalo je od arapske reči “alkemelych” (alhemičar), a biljka ga je dobila od starih pisaca zbog svojih velikih isceljujućih moći. Stari narodi verovali su da je ova biljka najlekovitija ako se ubere noću kad je mesec u poslednjoj četvrtini. Poznata je još i kao vrkuta, sitna rosnica, biserak i gospin plašt.

Lekovitost virka

Virak sadrži flavonoide, organske kiseline, tanine, fitosterine, salicilnu kiselinu, eterično ulje i pravo bogatstvo vitamina C.

Zahvaljujući mnoštvu tanina ima gorak ukus, ali i moćno antiupalno i antibakterijsko dejstvo. Najveću slavu virak je stekao kao sredstvo protiv ženskih bolesti, jer je jedna od najdelotvornijih biljaka za ovu vrstu tegoba.

Idealna biljka za trudnice

Jedan od težih problema koji muče žene je nemogućnost da zatrudne. Virak je najbolji biljni izbor za lečenje neplodnosti. Deluje kao odličan regulator hormona, podstiče rast progesterona i dovodi do urednije menstruacije, što je vrlo bitno kod pokušaja začeća. Takođe, učinkovito skida kilograme i pomaže kod policističnih jajnika.

Virak može da pomogne i kod slabe materice i zaštititi trudnicu od spontanog pobačaja jačanjem materice.

Svaka žena koja se skoro porodila bi trebalo da pije čaj od virka8 do 10 dana nakon porođaja.

Preporučuje se i kodpovreda nakon porođaja, za oporavak od teškog porođaja i kod opuštenog stomaka.

Pomaže kod PMS i menopauze

Pored pomenutih dejstava na žensko zdravlje, virak deluje i protiv mioma, cista i endometrioze, olakšava menstrualne tegobe, reguliše menstrualni ciklus i ublažava simptome menopauze.

Koristi se i kod bolnih i obilnih menstruacija, jer sadrži tanine i adstringente koji normaliziraju krvarenje. Kada se virak kombinuje s biljkom hoću neću, dobija se lek protiv svih ženskih bolesti.

Kupka, vaginalno ispiranje i tamponi s virkom delotvorni su kod gljivica, bakterijskog vaginitisa i drugih infekcija. Tampone natopite tinkturom virka i koristite poput vaginaleta.

Uništava bakterije i viruse

Najnovija naučna istraživanja pokazuju da virak sprečava rast mnogih vrsta bakterija uključujući stafilokoku – bakteriju koja je postala otporna na mnoge antibiotike. Smatra se da virak ima i antivirusna svojstva.

S obzrom na to da snažno obnavlja i tonira matericu, kao i da pomaže kod zarastanja rana, zaključuje se da je izvanredno sredstvo protiv oboljenja kojima je uzrok humani papiloma virus (HPV).

Takođe pomaže i kod:

– krvarenja

– uboda insekata

– mučnine i povraćanja

– ekcema i dermatitisa

– upale grla

– blagih dijareja, posebno kod male dece

– gihta i reume

– hemoroida

– čira na želucu

Čaj od virka

Jednu kašičicu virka prelijte šoljicom vrele vode i ostavite da odstoji pet do deset minuta. Pijte uvek u gutljajima po dve šoljice dnevno.

Čaj za ispiranje

U litri vode skuvajte 30 do 50 grama osušene biljke bez korena. Koristite čaj za vaginalno ispiranje ili kao klistir kod crevnih problema.

Kupka

200 grama suvog ili svežeg virka prokuvajte u tri litre vode i sipajte u kadu s pripremljenom vodom. U vodi se zadržite 10 do 20 minuta pre spavanja.

Napomena

Osobe koje imaju probleme sa želucem, jetrom ili žuči trebalo bi da uzimaju virak manjim količinama.

Berba virka

Cveta od juna do septembra. Raste na pašnjacima, pored potoka od brdskih do planinskih predela i rasprostranjena je kod nas naročito u jugoistočnoj Srbiji.

(Pančevac/Stil)