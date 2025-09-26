Danas je slava Svetog Kornilija: Veruje se da su njegove mošti čudotvorne

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Kornilija sotnika, koji prethodi velikom prazniku Krstovdanu.

Sveti Kornilije sotnik je bio Rimljanin i oficir u Kesariji Palestinskoj. Kršten od apostola Petra, shodno nebeskom otkrovenju. On je bio prvi od neznabožaca, koji je stupio u crkvu Božju. Dotle su neki mislili da je crkva Hristova samo za Jevreje i za one koji prime obrezanje jevrejsko.

Krstivši se Kornilije ostavi sve i pođe za apostolom Petrom. Ovaj ga apostol docnije postavi za episkopa i posla u neznabožački grad Skipseosis, gde Kornilije sveti pretrpe mnoga beščešća i mučenja Hrista radi, no silom Božjom sruši hram Apolonov i krsti kneza toga grada Dimitrija i 277 neznabožaca. Preduznav od Boga dan svoje smrti, on prizva sve hrišćane, posavetova ih, pomoli se Bogu za njih, i mirno se predstavi Gospodu.

Vremenom njegov grob je bio zaboravljen i zapušten, ali svetac se javi episkopu Troadskom Siluanu i objavi mu grob svoj, i naredi da tu podigne crkvu. Episkop to izvrši uz pomoć bogatog građanina Evgenija. Od moštiju sv. Kornilija desila su se brojna čuda.

(Pančevac/Kurir.rs)