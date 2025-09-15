Magazin

ČOKOLADNI KOLAČ OD SAMO 3 SASTOJKA: Savršena poslastica koja se topi u ustima!

19:00

15.09.2025

Pixabay

Sastojci:

175 grama tamne čokolade
7 jaja
140 grama maslaca

Priprema:

  • Namažite kalup za kolač maslacem i obložite papirom za pečenje.
  • Čokoladu iseckajte na kockice i otopite na pari.
  • Kada se čokolada rastopi, umešajte na kockice naseckan maslac.
  • Mešajte dok se ne rastopi.
  • Odvojite žumanca od belanaca i u jednoj posudi penasto umutite žumanca, lagano mešajte i dodajte prohlađenu smesu čokolade i maslaca.
  • U drugoj posudi umutite sneg od belanaca i kašiku po kašiku dodajte u prethodno pripremljenu smesu nežno mešajući dok smesa ne postane homogena.
  • Smesu izlijte u pripremljeni kalup i pokrijte folijom.
  • Kalup stavite u veći i dublju tepsiju za pečenje i napunite vrućom vodom do pola kalupa.
  • Stavite u rernu zagrejanu na 150 stepeni i pecite 25 minuta.
  • Sredina torte treba da bude mekana, a površina obložena hrskavom koricom. Ispečen kolač ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi.
  • Pospite šećerom u prahu, iseckajte toplim nožem i poslužite uz voće.

(Pančevac/Stil)

