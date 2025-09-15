ČOKOLADNI KOLAČ OD SAMO 3 SASTOJKA: Savršena poslastica koja se topi u ustima!

Sastojci:
175 grama tamne čokolade
7 jaja
140 grama maslaca
Priprema:
- Namažite kalup za kolač maslacem i obložite papirom za pečenje.
- Čokoladu iseckajte na kockice i otopite na pari.
- Kada se čokolada rastopi, umešajte na kockice naseckan maslac.
- Mešajte dok se ne rastopi.
- Odvojite žumanca od belanaca i u jednoj posudi penasto umutite žumanca, lagano mešajte i dodajte prohlađenu smesu čokolade i maslaca.
- U drugoj posudi umutite sneg od belanaca i kašiku po kašiku dodajte u prethodno pripremljenu smesu nežno mešajući dok smesa ne postane homogena.
- Smesu izlijte u pripremljeni kalup i pokrijte folijom.
- Kalup stavite u veći i dublju tepsiju za pečenje i napunite vrućom vodom do pola kalupa.
- Stavite u rernu zagrejanu na 150 stepeni i pecite 25 minuta.
- Sredina torte treba da bude mekana, a površina obložena hrskavom koricom. Ispečen kolač ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi.
- Pospite šećerom u prahu, iseckajte toplim nožem i poslužite uz voće.
(Pančevac/Stil)