Recept za posnu čokoladu: Ukus bez mlečnih proizvoda kojem nećete odoleti

Ova receptura vam omogućava da budete kreativni pa možete dodati orahe, suvo voće ili kokos u smesu pre stvrdnjavanja.

Spremite se da zaronite u svet jednostavnog zadovoljstva sa ovim receptom za posnu čokoladu, koji će zadovoljiti vaše slatke želje, bez upotrebe mlečnih proizvoda. Ova poslastica je ne samo ukusna već i prikladna za one koji prate posnu ishranu ili imaju intoleranciju na laktozu.

Sastojci:

1 šolja kokosovog ulja

1 šolja kakao praha (bez šećera)

1/2 šolje agava sirupa (ili drugog zaslađivača po izboru)

1/2 šolje bademovog putera

Prstohvat soli

1 kašičica vanilin šećera

Uputstvo:

Korak 1: Otopite kokosovo ulje u posudi na laganoj vatri ili u mikrotalasnoj pećnici dok ne postane tečno.

Korak 2: Dodajte kakao prah u otopljeno kokosovo ulje i dobro promešajte kako biste postigli glatku smesu.

Korak 3: Dodajte agava sirup ili izabrani zaslađivač, bademov puter, so i vanilin šećer. Nastavite mešanje sve dok se svi sastojci ne sjedine.

Korak 4: Smesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje kako biste olakšali vađenje čokolade.

Korak 5: Stavite kalup u zamrzivač i ostavite da se čokolada stegne najmanje 2-3 sata ili dok ne postane čvrsta.

Korak 6: Izvadite čokoladu iz zamrzivača, ostavite je da odstoji nekoliko minuta, a zatim je isecite na željene komade.

Vaša posna čokolada je sada spremna za konzumaciju!

(Pančevac)

