ERUPCIJA VULKANA NA ISLANDU Evakuisano 4.000 ljudi

Na jugozapadu Islanda eruptirao je vulkan nakon višenedeljnih intenzivnih zemljotresa, saopštio je meteorološki zavod te zemlje.

Vulkan je eruptirao u ponedeljak kasno uveče. Na poluostrvu Rejkjanes lokalne vlasti su proteklih dana evakuisale skoro 4.000 stanovnika grada Grindavik i zatvorile obližnju geotermalnu banju Plava laguna, prenosi Rojters.

Vulkan je eruptirao u ponedeljak kasno uveče. Na poluostrvu Rejkjanes lokalne vlasti su proteklih dana evakuisale skoro 4.000 stanovnika grada Grindavik i zatvorile obližnju geotermalnu banju Plava laguna, prenosi Rojters.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA

— Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) December 18, 2023