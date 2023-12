NAJMANJE 11 MRTVIH, POVREĐENE 24 OSOBE

Prema prvim informacijama deset osoba i počinitelj su umrli u pucnjavi koja se dogodila na fakultetu u Pragu, a povređene su najmanje 24 osobe

Gradonačelnik Praga Bohuslav Svoboda rekao je da je policija zatvorila celo područje.

– Koliko sam ja informisan, našli su napadača negde u zgradi, a on je onda skočio i poginuo. Imam informacije da policija pretražuje zgradu kako bi isključili mogućnost da je bilo više napadača. Zato rade sistemske preglede prostora – rekao je Svoboda.

Kako su preneli mediji, na Fakultetu umetnosti Karlovog univerziteta, koji se nalaz u samom centru Praga, došlo je do pucnjave.

Na licu mesta nalazi se više policijskih ekipa, kao i nekoliko vozila Hitne pomoći.

Nastavnik sa fakulteta koji nije želeo da otkrije identitet rekao je da su studenti i nastavnici ranije danas dobili mejl u kome piše da treba da se zabarikadiraju.

– Na drugom spratu smo zabarikadirani, na četvrtom je trebalo da bude pucnjava – rekao je nastavnik koji je dodao da je čuo više pucnjeva.

🔴 CZECHIA #VIDEO MASS SHOOTING AT CHARLES UNIVERSITY’S FACULTY OF ARTS IN PRAGUE!

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci nakon napada, na kome se vide kako studenti beže u panici nakon što se na njihovom fakultetu dogodila pucnjava.

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv

— BNO News (@BNONews) December 21, 2023