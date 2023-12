DRŽAVA ĆE UVEK BITI UZ MAJKE: Ministarka Grujičić otvorila drugu konferenciju Asocijacije mama Srbije

Asocijacija mama Srbije održala je danas konferenciju udruženja na kojoj su ukazali na izazove s kojima se majke danas suočavaju i poslali poruku da mame nisu same. Cilj konferencije i ovog puta bio je da se stručnim savetima doprinese da mame više uživaju u najlepšoj ulozi na svetu.

O izazovima s kojima se majke danas suočavaju u našoj zemlji govorili su ministarka zdravlja Danica Grujičić, ginekolog Radomir Aničić, pedijatar Snežana Tomić, psiholog Jovana Jovanović i poznate influenserke i majke Marija Ćalović, Aleksandra Vasković i Aleksandra Golijan. Prijatelji konferencije su bili Hemofarm i Banka Intesa.

Nakon uvodne reči kojom je prisutne pozdravila novinarka dnevnih novina Alo!, influenserka i majka Olivera Konatar, tribinu je otvorila ministarka zdravlja Danica Grujičić, koja je rekla da biti žena nije lako, da to podrazumeva više različitih uloga, od kojih svaka zahteva posvećenost i požrtvovanje. Ipak, među najuzvišenijim od svih uloga svakako jeste uloga majke.

– Ministarstvo zdravlja je uvek pružalo podršku ženama i majkama. Jedna od tih pomoći je i mogućnost darivanja reproduktivnog materijala ženama bez partnera koje nemaju dete a žele da se ostvare u ulozi majke, kao i ženama sa partnerom kad neko od njih dvoje nema dete i jedina mogućnost da se ostvari u ulozi roditelja jeste s darovanim ćelijama. Republika Srbija obezbeđuje finansiranje vantelesne oplodnje za žene do navršene 45. godine života, a pravilnikom je omogućeno da žene do 50. godine mogu u privatnim zdravstvenim ustanovama o svom trošku takođe da izvrše ovu intervenciju i eventualno postanu majke. Jedan od prioriteta ministarstva jeste ulaganje u porodilišta i trudićemo se da ubuduće da taj trenutak kad naše mame na svet donose dete bude u daleko boljim uslovima nego što je sada u pojedinim porodilištima. Do kraja godine krenućemo sa urgentnim radovima u nekoliko porodilišta koja su u najlošijem građevinskom stanju, a od naredne budžetske godine planiramo veća ulaganja u rekonstrukciju porodilišta u Srbiji, a među prvima će biti Klinika za ginekologiju i akušerstvo u Nišu.

Istakla je da su preventivni pregledi na prvom mestu, i ove godine bolnice u Srbiji su dobile 20 novih mamografa i nov pokretni mamograf, a potrudiće se da dobiju bar još dva pokretna mamografa.

Novi život u 21. veku

Učesnici okruglog stola „Novi život u 21. veku“ govorili su o porođaju, majčinstvu, kao i svim mukama s kojima se mame suočavaju. Sagovornici su bili docent doktor medicinskih nauka Radomir Aničić, načelnik konzervativne ginekologije, doktorka Snežana Tomić pedijatar, psiholog Jovana Jovanović.

– Žena treba pre nego što ostane u drugom stanju da obavi kompletan ginekološki pregled i da reši sve probleme pre trudnoće. Sterilitet je danas jedan od najvećih izazova, jer svaki peti par u Srbiji ne može da ostvari trudnoću prirodnim putem – rekao je dr Aničić.

Psiholog Jovana Jovanović je istakla kako da žene prepoznaju simptome postporođajne depresije:

– Žena teško prepoznaje simptome postporođajne depresije. Nema snage da ustane iz kreveta, gubi apetit, smrša, često okolina prepozna da nešto nije u redu, a žena ima najčešće osećaj krivice što nije dobra majka i oseća se bespomoćno. Uglavnom suprug ili roditelji primete da nešto nije u redu.

Pedijatar doktorka Snežana Tomić je istakla da je dojenje je početak majčinstva i da nije samo najbolja hrana već je i najbolje za zdravlje deteta.

– Pedijatri vode borbu da što veći broj žena doji kroz razne školice. Mame iz raznih razloga rano uključuju mlečnu dohranu i rano odustaju od dojenja. Sada kod nas svaka četvrta beba doji do 5. meseca, što je malo čak i u odnosu na svetski prosek. Dojenje ima brojne benefite i za majku i za dete – istakla je doktorka Tomić.

Uradite test

Ministarka zdravlja Danica Grujičić je pozvala mlade žene čije su bake, tetke, mame imale karcinom dojke da obavezno odu na Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, da se testiraju, to je test iz krvi koji plaća Fond i mogu videti da li postoji tendencija da i one dobiju karcinom dojke ili te tendencije nema, što ne znači da ne treba da učestvuju u skrininzima kada dođu do 50. godine.

Uspešne mame u 21. veku

Drugi panel pod nazivom „Mame u 21. veku“ u okviru konferencije Asocijacija mama Srbije bio je prilika da čujemo kako žive i kako razmišljaju mame u Srbiji. Na njemu su učestvovale tri posvećene mame, uspešne žene i poznate influenserke sa društvenih mreža koje mame u Srbiji rado prate. Marija Ćalović, majka Vukana i Višnje i magistar farmacije, Aleksandra Vasković, majka Anđeline, Mihajla i Helene, i specijalizant ginekologije, Aleksandra Golijan, majka Jovane, Ane i Vide. Za okruglim stolom su razgovarale sa Jelenom Vukelić, mamom Hane i Mile i glavnom i odgovornom urednicom portala Najžena.

Sve tri su se složile da danas vlada teror savršenstva i da se od žena očekuje da budu savršene u svemu – da budu dobre majke i supruge, odlične domaćice i uspešne u poslu kojim se bave. Kao posledica toga sve se suočavaju sa ogromnim osećajem krivice i strahom da nešto propuštaju.

Aleksandra Vasković je rekla da sve žene imaju slične obaveze i da ne treba da osećaju pritisak da moraju da stignu sve da urade, jer ne može sve da bude savršeno.

– Oslonite se na sebe, a ako ne možete sve same, potražite podržavajuću okolinu – poručila je.

Kada je reč o najvećim strahovima majčinstva, Marija Ćalović je priznala da se nije plašila porođaja i dodala da su žene same po sebi čudo prirode, a da čudo stvara čudo.

Za kraj, Aleksandra Golijan je izgovorila kao poruku:

– Žene treba da budu pametne dva puta, kada se udaju i kada biraju zanimanje. Ako ne budu tada, onda moraju da budu pametne ceo život – i nasmejala sve prisutne u sali.

Miljana zaslužila titulu „Naj mame“

Majka četiri devojčice, Miljana Uljarević (25) je ponela titulu „Naj mama Srbije“. Ona ima dva para preslatkih bliznakinja koje su rođene sa samo godinu dana razlike.

Petra i Melina imaju četiri, a Darija i Angelina tri godine. Žive u Plandištu, a mama Miljana i otac Stefan kažu da su najbogatiji ljudi u Srbiji jer imaju četiri divne devojčice. Kada je ostala trudna prvi put, Miljana se iznenadila kada je čula da čeka blizance, ali kada je ultrazvuk pokazao i drugi put blizance, to je tek bio šok.

– Muž ima brata blizanca, ali ja nikada nisam pomislila da bih mogla da ih dobijem – priseća se Miljana i dodaje da su za funkcionisanje ove brojne porodice najvažniji dobra organizacija i sloga.

Prva trudnoća sa Petrom i Melinom bila je normalna, ali je druga bila na kraju rizična, pa su Darija i Angelina prevremeno rođene i tri dana su bile u inkubatoru. Ali brigama s malom decom nikad kraja. Darija je godinu dana kasnije pala sa tobogana i opet završila u bolnici. Provela je u Tiršovoj mesec dana, bila je u veštačkoj komi, u kritičnom stanju.

Miljana je ustajala po četiri puta noću za cucle, pa da im daje mleko, menja pelene, hrani ih. Sada shvata da to nije bilo lako, ali u tim trenucima to nije primećivala.

Tokom primanja nagrade, rekla je da se pronašla u pričama koje je čula na panelu, da su njene dve bliznakinje prevremeno rođene i zna kakav je to osećaj. Pošto su prisutni gosti pohvalili njene devojčice kako su mirne i strpljivo sede sve vreme, Miljana se našalila da je to samo prividno i da im je sve vreme šaputala da budu tihe. Zahvalila je Asocijaciji mama i portalu Najžena na nagradama koje su dobili i što su omogućili ljudima da upoznaju njihovu šestočlanu porodicu.

