VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2024. GODINU Evo kome će se svaka vrata otvoriti, a kome će biti potrebno strpljenje

Ako bismo 2023. nazvali godinom magle i razgradnje, otežanih finansijskih okolnosti, pada standarda, godinu kada smo se često osećali „na ivici“, onda 2024. godinu možemo da nazovemo godinom raspleta.To ne znači da će u ovoj godini sve doći na svoje mesto i posložiti se, jer će sa Saturnom i Neptunom u znaku Riba još morati da se kopa po mulju, tajne i laži će izlaziti na površinu, ali moraćemo i da radimo na sebi – na svojoj mentalnoj, ali i duhovnoj stabilnosti i rastu.

Na ispitu će tokom ove godine biti emotivne i poslovne konekcije, a generalno ćemo biti skloni impulsivnim potezima – bilo na ličnom ili na globalnom planu. Težićemo da se oslobodimo svega što doživljavamo kao ograničenje, sputavanje ili kočenje.

Merkur će svoje faze retrogradnosti imati u vatrenim znacima – na proleće u Ovnu, na leto u Lavu i na jesen u znaku Strelca što dodatno ukazuje na vatrenost, impulsivnost i nagle preokrete koji će obeležiti 2024. godinu.

Očekuje nas bunt na globalnom nivou, jer Pluton u Vodoliji koja predstavlja kolektivno, okupljanja i revoluciju, govori o suštinskoj promeni koja ne može proći bez kolektivnog udruživanja i ultimativne pobune.

Svet se menja i ta promena se neće završiti, ali će ona u narednoj godini biti nagla i uzburkana.

OVAN

Ljubav

Sve do proleća odnos sa voljenom osobom može imati veće uspone i padove, a neke od tih „padova“ bi mogla doneti i velika ljubavna iskušenja koja će se vama pojaviti. Neće svi parovi izgurati 2024. godinu zajedno – momenti kada bi moglo doći do pucanja nekih veza i brakova su baš na proleće, ali I od jeseni do kraja godine (kada se vaš vladar nalazi u polju doma, porodice, intime, krajeva – gde boravi od septembra 2024. godine pa do aprila 2025. godine). No, baš ti prolećni meseci kao I jesen će veliki broj parova uvesti u zajednički život ili brak, a tokom ove godine očekujemo I mnogobrojne prinove (neki ulasci u brak će biti baš iz tog razloga). Planirali ili ne planirali – 2024. godina vam donosi da odrastate po pitanjima ljubavi, da pokazujete zrelost I da ste spremni za promene – bilo da su te promene u pravcu dubljeg zajedništva…ili odvajanja. Slobodni Ovnovi – iako cela 2024. godina donosi pojačane ljubavne prilike – biće potrebno dosta mudrosti da se odabere ono što je istinski za vas. Jer u igri su I ljubavne avanture, tajne veze, ali I one veze koje nose teške lekcije. Period maj – avgust je najstabilniji ukoliko tražite ozbiljnost I trajnost.

Posao

Vaš poslovni prioritet u 2024. godini jeste na ostvarivanju I proširivanju I poslovnih saradnji, ali I vašeg ličnog uticaja I ambicija. Ne možemo reći da vas očekuje lagan put, jer ćete često imati problematičnu komunikaciju sa saradnicima I klijentima I odlaganje dogovora. Velike aktivnosti koje su okrenute drugim tržištima I ka inostranstvu. Do ulaska u proleće nećete moći da se pohvalite spektakularnim rezultatima, ali će zato prolećni I letnji meseci doneti veliki prodor I znatno povećanje finansija. Jesenji period može doneti stagnaciju I problematiku u saradničkim I partnerskim odnosima, ali će vas decembar oporaviti.

Zdravlje

Tokom cele godine bićete više podložni virusima, bakterijama, infekcijama, povredama (naročito do ulaska u proleće I tokom kasnog jesenjeg perioda). Potrebno je I više opreza u saobraćaju.

BIK

Ljubav

Od vas će u priličnoj meri tokom 2024. godine zavisiti tok partnerskog odnosa u kojem ste. U ovoj ste godini jači “faktor” – nećete biti neodlučni I umećete I da napravite “rezove” ali I da podignete odnos na viši nivo. Ukoliko niste zadovoljni ili smatrate da je vašoj vezi/braku prošao “rok trajanja” – period od proleća vam donosi jasnu odluku koju ćete doneti hladne glave – ili je vreme da se nešto ozbiljno I suštinski menja….ili da se razilazimo. Period od aprila do juna je rezervisan za velike promene u odnosima – I kao što ćemo tada imati seriju prekida I odvajanja – isto tako ćemo imati I seriju veridbi, zajedničkog života ili ulaska u brak. Letnja sezona I prvi deo jeseni – nekim Bikovima donose odmor, a nekima – vesti o prinovama. Slobodni Bikovi – prošlost I noviteti su u jednakoj meri zastupljeni tokom 2024. dogine. Bivši partneri će pokazivati nameru da vam se vrate – ali će njihovo ponovno puštanje u vaš život zavisiti isključivo od vas. Možete biti spremni da date šansu, ali isto tako voljni I da je “oduzmete” ukoliko partner ne pokaže ozbiljnost. Za glanc nove ljubavi najlepši je prolećni period, kao I novembar.

Posao

Ulazak Plutona u polje statusa, karijere I budućnosti nagoveštaj je velikih promena u vašem poslovnom sektoru. Mnogi od vas će promeniti posao, firmu ili se čak otisnuti u vode privatnog biznisa. Gro promena će se dogoditi u prvoj polovini godine – kada vam sledi I više novca I veća stabilnost po pitanju finansija. Iako ste pripadnici znaka koji ne voli da menja ni okolnosti, ali ni sebe – ova godina će vam doneti da naučite da se postavite drugačije, da prihvatite novitete, možda prođete I kroz neku formu obuke ili usavršavanja. Drugi deo godine je dosta stabilan I doneće vam lagodnije finansijske okolnosti.

Zdravlje

Period do proleća, kao I jesen 2024. godine vam donose nešto slabiji imunitet I osetljivost respiratornog sistema. Takođe – nešto naglašeniji stres – pa je potrebno opuštanje I rekreacija.

BLIZANCI

Ljubav

Za Blizance u vezama, a posebno za one u brakovima – ovo nije ni malo jednostavna godina. Od marta 2023. godine Saturn u polju statusa ukazuje da su vaše emotivne relacije na testu vremena I odgovornosti, a sada će se ovaj uticaj dodatno produbiti ulaskom Jupitera u vaš znak tokom maja. Nepovoljni periodi su od početka proleća do kraja leta I onda ponovo tokom decembra 2024. godine. Ukoliko vam je želja da očuvate partnerski odnos u kojem ste, ono što vi možete uraditi jeste pokazati strpljenje, upornost I odgovornost. Jedan od glavnih razloga za turbulencije, pa I prekide – biće neverstvo, bilo sa vaše bilo sa partnerove strane, ali I komunikacijski problemi I teme oko kojih ne uspevate da postignete dogovor. Slobodni Blizanci – vaš ljubavni život će tokom 2024. godine. biti čudan, uzbudljiv I sa naglim preokretima. Iako će prilika biti od samog početka godine – kasno proleće je jedan od boljih perioda za ljubav, a solidni su I jul I avgust. Ukoliko pokušate da obnovite odnos iz prošlosti (a povremeno ćete biti skloni tome), računajte da bi ta ljubavna “reanimacija” bila na kratko I da vam ne bi donela ništa posebno.

Posao

Ni u poslovnom smislu nije jednostavan period pred vama – ovo je godina u kojoj možete ostati bez posla, dati otkaz ili pak imati trzavice sa saradnicima I poslovnim partnerima. Čuvajte bitne poslovne relacije. Potrudite se da ne budete nestrpljivi I brzopleti – ni na rečima, ali ni na delima. Da, Jupiter ulazi u vaš znak tokom maja I imaćete povoljnosti u smislu samopromocije I ambicija – ali kroz timski rad I saradnju, ne kao solo igrač – pa shvatite da su vam saradnici neophodni, koliko god vas povremeno iritirali. Ukoliko “odigrate pametno”, ova godina bi vam mogla doneti napredovanje I bolje finansije.

Zdravlje

Hronični bolesnici će češće osećati tegobe kroz 2024. godinu. Ostali – nivo stresa je povećan, što slabi imunitet, a bićete skloni I povredama. Drugi deo godine – stomačne tegobe. Menjajte ishranu.

RAK

Ljubav

Ukoliko ste u vezi ili u braku biće povremenih preispitivanja odnosa, povremenih zahlađenja, često će se dešavati da nemate dovoljno vremena jedno za drugo (za ovo ćete oboje biti krivi jer je I partneru I vama 2024. godina prikazana kao zahtevna po pitanju posla I kao vreme kada ćete mnogo morati da se usredsredite na ovaj sektor) – ali kao par ćete istrajati, jer ono što vas spaja je jače od bilo kakve problematike. Ulazak Jupitera u znak Blizanaca (vama iza leđa) može od kraja maja doneti da se češće osećate teskobno I nesigurno (posebno izraženo tokom avgusta I decembra pa je u ovim periodima važno da se više povežete sa voljenom osobom I više verujete jedno drugom). Duže veze tokom proleća I početkom jeseni mogu preći na viši nivo. Slobodni Rakovi – neki odnosi se tokom ove godine mogu obnoviti, ali će opstati samo ako oboje pokažete veliki trud I posvećenost. Period za nove ljubavi je najaktivniji tokom proleća I leta, sa posebnim osvrtom na drugi deo juna I ceo jul mesec – kada se mogu pokrenuti zaista ozbiljne I trajne ljubavne priče.

Posao

Poslovna tematika će vas jako zaokupljati tokom cele 2024. godine, a najplodonosniji periodi (misli se I na finansije) su prvi I poslednji kvartal godine (sem januara koji je dosta nestabilan). Da, itekako vam se tokom 2024. godine može učiniti da vaš trud I angažovanje nisu dovoljno cenjeni (u smislu radnog mesta koje želite ili pozicije) ili da ste nekako “skrajnuti” – ali celu ovu godinu shvatite kao pripremu za 2025. godinu, koja će vam doneti neuporedivo više. Komunikacija I strpljenje sa saradnicima su ključ za 2024. godinu. Pred kraj godine možete vrlo ozbiljno krenuti u razmišljanja (ili čak u pripreme) za ulazak u privatni biznis.

Zdravlje

Bavite se hroničnim zdravstvenim problemima, ne zapostavljajte ih. Ovo je godina u kojoj je potrebno menjati navike I više voditi računa I o svom fizičkom, ali I o mentalnom zdravlju.

LAV

Ljubav

Pluton ulazi u znak Vodolije i vaše polje partnerstava već u drugom delu januara – ukazujući na to da je u postojećim emotivnim relacijama došlo vreme za dublje, korenitije i intenzivnije promene. Da li ovo može destabilizovati vaše veze/brakove? Pa, samo i isključivo ukoliko partner i vi niste spremni ili da radite na odnosu ili da napravite novi korak u vašoj vezi. Ukoliko postoji neka problematika u odnosu, a partner i vi ne želite da se bavite rešenjima – onda obratite pažnju na period februar – april, jun – jul, kao i na novembar 2024. godine koji su posebno izazovni za vaš odnos. Inače, stabilne veze od maja ulaze u fazu koja donosi veridbe, zajednički život ili brak. Generalno, drugi deo godine vam je znatno bolji po pitanjima partnerstava. Slobodni Lavovi – prave ljubavne prilike se za vas otvaraju već od februara meseca, mada je period kasno proleće i celo leto – baš onaj pravi za ljubav. Ovo je godina kada vam je društvenost pojačana do maksimuma pa će ljubavi ići preko prijatelja, društvenih konekcija ili društvenih mreža. Možete do kasnog proleća imati i zov prošlosti, pa čak i obnoviti vezu sa bivšim partnerom.

Posao

Poslovno više nego dobra, ali finansijski ne baš sjajna godina je pred vama. Ovo potonje ne znači da ćete manje zaraditi, već da će vam troškovi I dugovanja pojesti dobar deo novčanog kolača. Finansijski će biti zahtevniji januar, avgust, kao I poslednja dva meseca 2024. godine. Što se posla tiče – promene koje dugo očekujete startovaće od sredine proleća I koliko god da im se nadate – I sami ćete biti iznenađeni brzinom dešavanja. Lavovi od proleća mogu promeniti radno mesto, firmu ili pokrenuti privatni posao – ali uz udruživanje sa nekim. Ulazite u ciklus velikih promena, koje će biti još izraženije tokom 2025. godine.

Zdravlje

Sve do proleća imunitet je nešto slabiji, I postoji sklonost ka virusnim prehladama, infekcijama, upalama. Nakon toga popravljanje zdravstvenog stanja, poslednjih par meseci mogu doneti tegobe sa kičmom.

DEVICA

Ljubav

Još od marta 2023. godine I ulaska Saturna u vaše polje partnerstava Device su ušle u period koji ukazuje na velika iskušenja u partnerskim odnosima, posebno kod onih u braku (mada su I duže veze “na tapetu” I “učesnici” se moraju odlučiti – da li će dizati odnos na viši nivo ili ići svako na svoju stranu). Ni ova godina nije po tom pitanju drugačija – pa će oni odnosi u kojima između partnera postoji sve veća distanca u svim sektorima – ući u “crvenu zonu” pogotovo od kraja proleća 2024. godine Ukoliko ste voljni da radite na odnosu I “spasavate što se spasti da” – biće potrebno da se oboje menjate, ali I da vaša komunikacija I otvorenost budu mnogo naglašenije nego do sada. Oni parovi koji se odluče da dignu odnos na viši nivo – najbolji period za to je proleće, kao I septembar – oktobar. Slobodne Device – pogled u prošlost će biti dosta aktuelan tokom 2024. godine. Mogući su pokušaji obnove koji ne moraju biti automatski neuspešni, ali će biti potrebno dosta truda sa obe strane. Što se novih osoba tiče – može postojati razlika u godinama, faktor tajnosti ili udaljenost. Dobri periodi za ljubav – februar, maj, jul, avgust, oktobar.

Posao

Možda se po pitanjima emocija spotičete tokom 2024. godine, ali zato po pitanjima posla imate više nego dobru situaciju. Pluton u drugom delu januara ulazi u polje odgovornosti I obaveza, ukazujući na ogromnu količinu energije koju ćete ulagati u posao – što će se više nego isplatiti već od proleća 2024. godine, a u periodu maj – jun možete očekivati promocije, napredovanja ili snažni “proboj” kroz posao. Leto ne donosi spektakularne pomake, ali ste od ulaska u jesen ponovo u punoj brzini. Ovo je godina pozitivnih promena I boljih finansija. Mogući su pojačani troškovi ili štete koje se vezuju za dom I porodicu.

Zdravlje

Potrebno je da poradite na svojim navikama I da se odgovornije postavite prema stanju svog organizma. Moguća je pojačana stomačna problematika, kao I velika osetljivost na stres.

VAGA

Ljubav

Dobra komunikacija u partnerskim odnosima će biti neophodna tokom ove godine, a baš u ovom sektoru ćete se najčešće saplitati, tako da je ovo godina sa mnogo sitnih zađevica, a nemojte dozvoliti da one prerastu u nešto krupnije. Takođe, koliko god da vam je 2024. godina povoljna po pitanjima posla – nemojte obaveze baš uvek stavljati na prvo mesto, jer je voljenoj osobi I vama potreban svaki zajednički trenutak. Možda ni vi nećete baš uvek biti zadovoljni pažnjom koju vam partner (ne)poklanja – zato je potrebna dobra komunikacija da raščisti potencijalne problem. Postoji par perioda tokom ove godine koji nisu najpovoljniji za vaše partnerske odnose – mart, april I oktobar – kada je potrebno da oboje budete strpljiviji I smireni I da ne donosite odluke koje su bitne za vaše partnerstvo. Slobodne Vage – ljudi iz prošlosti će imati tendenciju da vas potraže – savet je da prošlost ostavite iza sebe I idete napred, jer već od marta, a pogotovo od maja 2024. godine otvaraju vam se odlične emotivne prilike I počeci ljubavnih veza koje itekako mogu trajati I biti ozbiljnog karaktera. Ovo je vaša godina pokreta, zabave, putovanja.

Posao

Da, zaista ćete se dobrano naraditi tokom 2024. godine, ali će vam se to više nego isplatiti – bilo da su vaši ciljevi finansijske prirode ili imate nameru da napredujete, ostvarite nove saradnje, poslovno putujete, ili aktivirate svoju kreativnost I počnete da se bavite I dodatnim poslom (koji će vam se takođe isplatiti). Pogotovo vam je naklonjen period od maja I prelaska Jupitera u znak Blizanaca (vaše polje putovanja, ekspanzije, inostranstva). Pokretanje važnih saradnji I dogovora vam sledi. Malo upozorenje – nemojte rizikovati I baviti se mutnim ili nelegalnim poslovima, jer tu možete “pasti”.

Zdravlje

Zdravstvene tegobe idu zbog smanjenog imuniteta I prevelikog mentalnog I fizičkog trošenja kroz posao. Održavajte zdrave navike po pitanju ishrane, kretanja, odmaranja. Ne preterujte ni u čemu.

ŠKORPIJA

Ljubav

Škorpionske emotivne relacije će se uglavnom održavati u dosta stabilnoj formi – manjih problema može biti zbog vaše nestrpljivosti a partnerove sporosti (ili ćete vi bar to tako doživljavati) – ali dosta je toga rešivo I ne bi trebalo da napravi veći problem u odnosu. Nešto vam je lošije postavljen period april – maj, kada vas partner može iznenaditi nekim potezima ili zahtevima ili ćete pak u tom periodu imati “tumbanja” oko kuće ili nekog člana porodice pa će nervoze biti na sve strane. Još jedan napet period je tokom oktobra I novembra, kada ćete I partner I vi imati previše obaveza a premalo zajedničkih trenutaka – što može proizvesti I pojačanu ljubomoru I tenziju sa obe strane. Sa druge strane gledano – od ulaska u jesen Škorpije u dužim emotivnim vezama se mogu odlučiti za zajednički život ili brak. Slobodne Škorpije – vi ste tokom 2024. godine pod vrlo jakim energetskim uplivom koji vas vuče ka strasnim I fatalnim odnosima – tako da su vrlo izvesne avanture, pa čak I mogućnost ulaska u tajnu vezu. Najbolji period u 2024. godini za trajne I ozbiljne ljubavne priče je od septembra do kraja godine.

Posao

Tokom cele godine ćete voditi finansijske bitke – neki put sa većim, neki put sa manjim uspehom. Generalno gledano – zaradićete više (pogotovo od kasnog proleća), ali će vaši troškovi biti neuporedivo veći, kao I ulaganja u kuću I u posao. Što se konkretno posla tiče – ovo je godina velikih aktivnosti, ali ne baš sjajne vaše organizacije, pa su moguća kašnjenja I probijanja rokova. Mnogo toga će vam odvlačiti pažnju (naročito ono što se vezuje za porodicu) i donositi stres – pa pokušajte da u takvim momentima ne donosite odluke naprečac. Period od jeseni vam je jednostavniji I stabilniji po pitanjima posla.

Zdravlje

Biće vam potrebno više odmora nego inače, jer ćete se znatno mentalno I fizički trošiti. Mogući su padovi imuniteta, problemi sa stomačnim delom, ali I sa cirkulacijom.

STRELAC

Ljubav

Narednu godinu bismo mogli nazvati gorko – slatkom godinom za vaše emotivne relacije. Oni u dužim emotivnim vezama mogu poželeti da tokom ove godine „spuste sidro“ i uplove u avanturu zvanu zajednički život/brak (najjači period za tako nešto je proleće-leto) – ali će brzo shvatiti da to ne nosi samo srčiće i sreću, već da je potrebno mnogo posvećenosti, odgovornosti i kompromisa. U svakom slučaju – ova godina traži da povučete konkretne poteze i dignete odnos na viši nivo. Što se brakova tiče – postoji problematika koju bilo partner bilo vi (a možda i oboje) uporno gurate pod tepih i izbegavate. To mogu biti loši porodični odnosi ili neki vid sumnje jedno u drugo – u svakom slučaju, vreme je da ovo rešavate ukoliko ne želite da drugi deo godine (od ulaska Jupitera u znak Blizanaca) ne iznese na površinu svu problematiku „u punom sjaju“. Slobodni Strelčevi – godina pokreta i dešavanja, pojačane društvenosti i mnogobrojnih ljubavnih prilika je pred vama. Iako ćete imati po koji osvrt ka prošlosti, suština 2024. godine je da idete napred. Ako želite da se trajnije i ozbiljnije vežete za nekog – period za to je proleće i leto.

Posao

Iako će novčani prilivi biti znatno uvećani tokom 2024. godine, nećete baš moći da se pohvalite finansijskom stabilnošću – najpre zbog znatno pojačanih troškova koji se vezuju za kuću I članove porodice, ali I zbog vaše potrebe da preterate I ne uskratite sebi ništa. Što se posla tiče – moguće su promene radnog mesta ili firme – nove prilike vam se mogu neočekivano otvoriti. Period od juna je posebno dobar za promene, kada ćete prestati da se osećate kao da vas situacije konstantno koče I usporavaju I da se konstantno vrtite u jednoj te istoj ustaljenoj rutini. Kreativni poslovi vam donose zadovoljstvo I bolje prihode.

Zdravlje

Stres je I tokom 2024. godine pojačan, što može uticati na stanje imuniteta. Bićete podložni virusnim I bakteriološkim infekcijama a hroničnim bolesnicima tegobe mogu biti pojačane.

JARAC

Ljubav

Naredna godina ukazuje na neusaglašenost I lošiju komunikaciju između partnera I vas, što može biti I posledica velikog broja obaveza sa obe strane I nemogućnosti da pronađete dovoljno vremena jedno za drugo. Zadatak vam je da ovo rešavate, tražeći način da zajedničkih trenutaka bude što više I da oni budu ispunjeni pokretom I dobrom energijom – jer će to više nego pozitivno uticati na stabilnost odnosa. I voljenu osobu I vas će povremeno vrebati iskušenja tajnih flertova ili avantura – što definitivno ne bi popravilo situaciju, već bi u nekim periodima godine (januar, mart-april, jun, avgust, novembar) moglo da vas dovede do ozbiljnijih problema u odnosu. Biće I onih koji će se odlučiti za ozbiljnije korake I dizanje odnosa na viši nivo – za šta je najbolji prolećni period. Slobodni Jarčevi – pronaći ćete ono što tražite (stabilnost I trajnost), ali ne iz prvog pokušaja. Sigurno je da ćete imati par “kikseva” jer će vas povući odnosi koji su fatalni, strasni, ali izuzetno komplikovani, moguće čak I tajni. Za neke od vas izvesno je pomirenje sa bivšim partnerom, obnova veze – koja bi ovog puta mogla I da uspe.

Posao

Ulazak Plutona u vaš sektor finansija u januaru, kao I ulazak Jupitera u vaše polje posla tokom maja – u velikoj će meri pozitivno uticati na novčanu stabilnost. Ovo je godina u kojoj ćete baš lepo zaraditi – I kroz redovan posao, ali moguće I kroz dodatno poslovno angažovanje. Ovo ne znači da je 2024. godine lagana za vas, naprotiv – obaveze će vam oduzimati ogromnu količinu vremena, a izvesno je I da ćete imati periode lošije komunikacije u saradničkim odnosima. Ipak, mnogi od vas će stići do ciljeva koje su postavili I oko kojih se trude godinama unazad. Iako teška I zahtevna, pred vama je plodna godina.

Zdravlje

Nervoza je pojačana a u ovoj godini ćete se I dosta fizički I mentalno trošiti. Potrebno je da sprovodite što zdravije navike po pitanju ishrane, odmora I fizičkih aktivnosti – da biste se resetovali I bili dobro.

VODOLIJA

Ljubav

Prilično stabilna situacija u vašim emotivnim relacijama tokom 2024. godine. Ne mogu da kažem da će sve biti savršeno, jer neće – ali jako malo truda je dovoljno da vi i partner pronađete i kompromis i dogovor i zajednički interes po mnogim pitanjima. Jedan vid duboke, ali suptilne promene kreće kod vas od ulaska Plutona u vaš znak u drugom delu januara – sledi vam transformacija i što se izgleda i što se načina funkcionisanja i razmišljanja tiče. Očekivaćete mnogo od partnera, ali ćete isto toliko i davati – što od kasnog proleća može rezultovati ulascima u zajednički život, brak ili prinovama. Komunikacija u partnerstvima može povremeno predstavljati problem – pogotovo tokom aprila, avgusta i novembra – pa u tim periodima budite više popustljivi jedno prema drugom. Slobodne Vodolije – 2024. godina obećava ljubavna uživanja. Biće to koktel emocija, strasti i zabave – a od maja meseca vaš društveni život će se dodatno intenzivirati i teško je da ćete ostati neprimećeni. Najstabilnije emotivne prilike su od početka juna, ali neće biti čudno ukoliko „odlepite“ već u prvom tromesečju godine. Strasno i fatalno – to je to.

Posao

Finansijski prilivi će biti stabilni I ujednačeni tokom ove godine, ali se vidi da će vam troškovi biti “slaba tačka” – pogotovo su april, avgust, kao I sam kraj godine dosta nezgodni po tim pitanjima. Bili zadovoljni ili nezadovoljni trenutnom poslovnom situacijom I statusom – promene vam slede. Moguće je da već neko vreme osećate da niste inspirisani ili da ste se suviše “zaglavili” u poslovnoj svakodnevici. Ideje koje imate, kao I nova poslovna angažovanja – možete realizovati od kasnog proleća, što će se pokazati kao pun pogodak – najpre u finansijskom smislu. Povremeno ćete biti skloni riziku – sa polovičnim uspehom.

Zdravlje

Oscilacije imuniteta, povremeni problemi koji se vezuju za ishranu (ovde ćete morati nešto da menjate) I pojačan stres. Redovna fizička aktivnost je potrebna – da ojača telo I stabilizuje duh.

RIBE

Ljubav

Jednim delom ste već kroz 2023. godinu naučili (vrlo često I na neprijatan način) da stabilnost partnerskog odnosa u kojem ste zavisi od vas. Dokle god vi pokazujete snagu, strpljivost, odgovornost I posvećenost ka rešavanju bilo kakvog problema – odnos ima šanse da se popravlja I traje. No, kada Saturn tranzitira kroz polje ličnosti (kao što je kod vas) – u nekom trenutku osetimo da smo “sami” u odnosu I shvatimo da ne želimo više da odnos sa partnerom stavljamo kao prioritet, već počnemo da gledamo sebe. Takva je situacija kod vas I u 2024. godini – mnogobrojni brakovi I duže veze su nestali tokom prošle godine, a ni ova nije bolja po tom pitanju – I sve emotivne relacije (a posebno bračne veze) su u nepovoljnoj fazi tokom januara, marta, juna, avgusta, septembra I decembra. Ništa nije nerešivo, ali je potreban veliki obostran trud. Slobodne Ribe – umećete vrlo često da se emotivno zanesete na brzinu – I isto tako brzinski razočarate, pogotovo ukoliko želite ozbiljnu I trajnu priču – jer ćete shvatiti da osobe sa kojima ste ušli u vezu ne žele isto što I vi. Proleće je lep period za ljubav, kao I period septembar – novembar.

Posao

Najvažnija će vam biti finansijska stabilnost , što će vas uglavnom I pratiti kroz 2024. godinu, s tim što morate biti “čisti” po pitanjima zakona. Siva ekonomija I nelegalni prihodi mogu vam doneti zakonska otežanja. Poslovno – bićete više nego dovoljno angažovani, mada ne baš uvek zadovoljni odnosom nadređenih prema vama. Smatraćete da zaslužujete više (po pitanju finansija ili pozicije – I realno gledano –bićete u pravu), ali ćete teško dolaziti do “opipljivih” potvrda svog rada. Ideje koje imate, a koje se vezuju za pokretanje privatnog posla – možete realizovati od kasnog proleća 2024. godine.

Zdravlje

Problem sa oscilacijama pritiska I cirkulacijom kod starijih. Mlađi bi trebali da više vode računa o imunitetu – ne trošite se do krajnjih granica I neutrališite stres kroz rekreaciju ili opuštanje.

(Pančevac/Prva/Olga Savić)