OD PETKA PROMENA VREMENA: U Srbiju stiže jako zahlađenje i sneg, evo koliko će trajati

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da od petka kreće totalna promena vremena u Srbiji. Visoke temperature od 16 stepeni u plusu zameniće minus i sneg. U ponedeljak će nas sačekati snežni pokrivač, a promena koja će uslediti trajaće desetak dana.

– U petak se događa totalni preokret na evropskom kontinentu. To je poremećaj koji je krenuo pre desetak dana sa Pacifika i u petak stiže stiže u naše predele. Počeće da pristiže hladan vazduh iz Rusije, koji u subotu kreće ka Poljskoj, Nemačkoj i Francuskoj. U nedelju dolazi do Bečkih vrata, a odatle mu treba samo jedan dan da dođe do nas – kaže Ristić.

Kako najavljuje, u noći između nedelje i ponedeljka očekuje se zahlađenje, pad temperature, sneg i stvaranje snežnog pokrivača.

– U ponedeljak kada budete kretali na posao biće snežnog pokrivača – kaže Ristić za „Pink“.

Kako navodi, temperatura će pasti sa 10 stepeni na minus 2-3, tako da može i da zaledi.

Sneg kreće sa severa zemlje

Kako je najavio meteorolog ranije, u ponedeljak, 8. januara, ujutru prvo na severu, a do kraja dana i u ostalim delovima Srbije sneg, temperatura pada ispod 0 stepeni Celzijusa i dolazi do formiranje snežnog pokrivača u većem delu zemlje, osim na jugoistoku.

Uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, sneg će nastaviti povremeno da pada i u utorak, 9. januara, dok se u sredu, 10. januara, očekuje prestanak snežnih padavina i postepeno razvedravanje. U utorak i sredu ledeni dani kada je najviša dnevna temperatura ispod ili oko 0 stepeni Celzijusa.

Kako je istakao, očekuje nas još jedna zimska nedelja u januaru.

– Pripremite se za drugu zimsku nedelju od 15 do 22. januara. Instrument PV još jače usmerava hladan vazduh prema nama, anticiklon slabi tako da će biti ponovo uslova za sneg – napisao je na svom profilu meteorolog Ristić.

Zemljotresi u Srbiji najčešći na proleće

Gostujući na „Pinku“, Ristić je govorio i o razornom zemljotresu koji je pogodio Japan nedavno.

– Japan je jako trusan. Oni se odmalena uče šta treba da rade kada počne zemljotres. U tim trusnim oblastima ljudi se naviknu na te potrese. Ali ako bude mnogo jakih naknadnih potresa, može i zgrade da se poruši. Pet metara cunami je još i dobro. Može da bude i 50 metara. Vodu ne možete da zadržite nikako – kaže Ristić.

Bosna i Hrvatska budu aktivne u zimskom periodu. Sada bi trebalo da ide smirivanje, ali proleće je uvek najopasnije za staru Jugoslaviju. Svi najveći zemljotresi desili su se u proleće kod nas, zaključio je Ristić.

(Blic)