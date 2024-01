DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA: Diretkor RHMZ otkriva kakvo vreme možemo očekivati za doček pravoslavne Nove godine

Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a pojasnio je kakvo nas vreme očekuje u danima koji su pred nama.

– Na Badnji dan (06.01.) u većem delu Srbije umereno oblačno, suvo, natprosečno toplo i vetrovito. U košavskom području će duvati umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar (sa udarima preko 17 m/s), a u ostalim krajevima vetar će biti jugozapadni sa najjačim udarima u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde, a u centralnoj i južnoj Srbiji posle podne će biti i više sunčanih intervala. Najniža temperatura od 2 do 11 °S, a najviša od 13 do 17 °S, u Negotinskoj Krajini oko 10 °S.

Na Božić (07.01.) pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i postepeno hladnije. Vetar će tokom dana oslabiti. Najniža temperatura od 2 do 8 °S, a najviša od 8 do 13 °S. Krajem dana osetniji pad temperature i pojačanje severozapadnog vetra uz prelazak kiše u sneg, prvo u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, a tokom noći i u ostalim krajevima, uključujući i područje Beograda.

Drugog dana Božića, u ponedeljak (08.01.) oblačno, osetno hladnije i vetrovito sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom i povremeno sa snegom uz stvaranje snežnog pokrivača, samo se još ujutro na krajnjem jugu i istoku Srbije očekuje kiša. U zapadnoj Srbiji, Sremu, na jugu Bačke, u Banatu, Beogradu, Šumadiji, kao i u planinskim predelima prognozira se od 5 do 15 cm snežnog pokrivača, a u ostalim krajevima manje od 5 cm. Temperatura ujutro oko 0 °S, na jugu i istoku Srbije lokalno i do 5 °S, tokom dana u daljem padu, pa će posle podne i uveče u većini mesta biti između -3 i 1 °S.

U utorak (09.01.) ujutro i pre podne slab sneg. Posle podne u većini mesta prestanak padavina, a severozapadni vetar će oslabiti. Temperatura u većini mesta bez većeg kolebanja, od -4 do -1 °S, a na jugu Srbije i u Negotinskoj Krajini do +1 °S.

Od srede do kraja naredne sedmice (10 – 14.01.) hladno sa umerenim do jakim jutarnjim mrazevima (u većini mesta od -10 do -5 °S, a lokalno i niže). Tokom dana suvo sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom do vikenda malo ispod 0 °S (ledeni dani), a od subote (13.01.) maksimalne temperature u manjem porastu – pojasnio je Nikolić.