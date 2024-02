„NARODNA DRAMA“ U BERLINU: Filmski projekat Mirjane Karanović u okviru 74. Filmskog festivala

Projekat za film „Narodna drama“ u režiji Mirjane Karanović i produkciji This and That Productions izabran je za učešće na 21. izdanju Koprodukcionog marketa prestižnog filmskog festivala u Berlinu (The Berlinale Co-Production Market).

Jedan od najznačajnijih koprodukcionih događaja u svetu biće održan od 17. do 21. februara u okviru 74. Filmskog festivala u Berlinu.

Priliku da svoj projekat predstavi na značajnom filmskom događaju na kome je do sad uspešno predstavljeno preko 350 međunarodnih dugometražnih projekata i više od 20 serija imaće i producenti iz Srbije sa filmskim projektom „Narodna drama“ naše renomirane glumice i rediteljke Mirjane Karanović.

„Narodna drama“ bazirana je na istoimenoj drami Olge Dimitrijević, a prema adaptaciji scenariste Bojana Vuletića, kao priča o slobodi i ljubavi u konzervativnom i patrijarhalnom društvu.

Projekat je do sada dobio podršku Filmskog centra Srbije, francuskog Nacionalnog centra za film i pokretne slike, kao i podršku za razvoj Media potprograma „Kreativne Evrope“.

(Pančevac/Novosti)