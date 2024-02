PENZIONERI, OPREZNO Dobro izračunajte pre zahteva, ponovni obračun penzije često nepovoljan

„Kao penzioner radim već godinu i po dana i od mojih prihoda se redovno uplaćuje u zdravstveni i penzioni fond. Da li imam na osnovu toga pravo da tražim povećanje penzije?”, pitao je naš sugrađanin Savko I.

Kod svakog od radnih angažmana penzionera, bilo da je u pitanju ugovor o radu, bilo da je ugovor o delu ili privremenim i povremenim poslovima ili dopunskom radu, uplaćuju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Time se ostvaruje i „staž osiguranja”, koji naravno ne može da se uzme u obzir za godine za odlazak u penziju, ali postoji mogućnost da se traži novi obračun penzije. To važi samo za one koji su u starosnoj ili prevremenoj starosnoj penziji, za razliku od korisnika invalidske penzije. A „porodični” penzioneri bi, ako žele novi obračun, morali da se opredele za korišćenje „svoje” penzije, starosne ili invalidske.

Treba znati i da ponovno određivanje penzije može da se traži samo pod uslovom da je rad nakon penzionisanja trajao najmanje godinu dana i da je osiguranje prestalo pre podnošenja zahteva. To znači da radni odnos mora da bude raskinut, a u slučaju obavljanja samostalne delatnosti firma mora biti odjavljena iz APR-a. Penzija se ponovo određuje tako što se u obzir uzima celokupan navršeni staž, i onaj s kojim je neko otišao u penziju, kao i onaj dodatni, za vreme rada tokom penzije. Znači, nema „dodavanja” posebnog iznosa na već ostvarenu visinu penzije.

Zato se često dešava da novi obračun ne donese povećanje penzije, pa ona može biti čak i manja od postojeće. Pored toga, penzioneri koji su otišli u penziju pod posebnim povoljnijim propisima ne zadržavaju to pravo, pa će i tada penzija biti uglavnom manja. A pošto se dodatnim radom tokom penzije ne može ostvariti dodatni staž, za one koji su otišli u prevremenu starosnu penziju zadržava se odbitak i na novoobračunatu penziju.

Ono što je dobro jeste da novi iznos nikako ne može da bude manji od već obračunatog, pa ako niste sigurni ili ne možete da saznate kolika bi vam bila nova penzija, u svakom slučaju možete podneti zahtev.

(Pančevac)

