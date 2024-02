OTROVALI DECU NA ŽURKI U BG KLUBU 12 zadržano na lečenju na VMA! Pića mešana sa etanolom! Organizator da ide u zatvor!

Ministarka zdravlja Danica Grujičić komentarisala je vest o trovanju dece u beogradskom klubu.

Ministarka je rekla da je razgovarala sa načelnikom VMA i da bi za prodaju alkohola maloletnicima kazne trebalo da budu drakonske.

– Ja sam se čula sa načelnikom VMA, profesorom Vukosavljevićem. Primljeno je na VMA 12 dece i zadržano na lečenju. Znači svi su išli na ispiranje želuca. Zna se već kako rade, pa i naš centar za toksikologiju VMA je apsolutno vodeći u regionu i sreća da imamo tako jednu instituciju koja je u stanju da zbrine tako veliki broj ljudi. Kada je u pitanju zdravlje dece, zdravlje mladih ljudi i zdravlje starih ljudi, ja mislim da bi kazne morale da budu drakonske. Sad se ispostavilo da je taj ko je izdavao lokal, izdao nekome organizatoru. Nije odgovoran on ko je izdao lokal, nije odgovoran ovaj ko je organizovao. Pa ko je odgovoran? Roditelji što su pustili decu na neku žurku? Mi ne možemo da zabranimo deci da izlaze, možda možemo da malo korigujemo vreme kada izlaze. Vi ne možete deci zabraniti da se druže, ali definitivno da je onaj ko je to organizovao apsolutno treba da bude u zatvoru, po mom dubokom uverenju. Da li to zakon predviđa ili ne predviđa, definitivno se moraju kazne debelo pojačati. Jer samo tako, udariš po džepu i udariš po zatvoru i onda će se ljudi malo upristojiti – rekla je ministarka.

Grujičić je objasnila da ne veruje da je u pitanju bilo kakav špiritus, već veruje da su pita mešana sa nekim etanolom iz apoteke.

– Ako nekada devojčice sa šminkom mogu da izgledaju starije, klinci ne mogu da se prikažu kao stariji. Znači neko je video da su tu maloletnici, apsolutno sam u to ubeđena i svejedno im je sipao alkohol. Onda je pošla priča da je bio špiritus. Nije bio špiritus, verovatno je bilo mešanje nekog alkoholnog pića sa nekim etanolom recimo iz apoteke. To je sad jako teško dokazati jer jedino je etanol dokazan kao uzrok trovanja. Ništa drugo njima nisu našli u krvi, znači to nisu deca koja se drogiraju, gde je bilo još nekakvih hemijskih supstanci. Velika sramota za državu da ne može da kazni takav jedan ispad. To je velika sramota za državu i te kazne moraju da budu mnogo, mnogo drastičnije. Sreća je da niko nije umro.

Podsetimo, policijski službenici Policijske stanice Stari grad podneli su prekršajnu prijavu protiv organizatora događaja u noćnom klubu u Beogradu, u kojem su se deca otrovala alkoholom, rečeno je iz MUP-a.

U noći između srede i četvrtka na Vojnomedicinsku akademiju je primljeno 33 osoba u alkoholisanom stanju, od čega je 12 bilo teško alkoholisano. U pitanju su bili maloletnici, neki mlađi od 15 godina.

Svi oni otrovali su se alkoholom na proslavi u noćnom klubu „Sinner“ u Pariskoj ulici u Beogradu.

Iz MUP-a za kažu da su te noći policijski službenici Policijske stanice Stari grad postupali su odmah po zatraženim asistencijama Službe hitne pomoći, tako što su svojim vozilom omogućili hitnoj pomoći pratnju od ugostiteljskog objekta u Pariskoj ulici do VMA, kako bi se osobama ukazala medicinska.

(Pančevac)