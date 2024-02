TUČA NA KUPU SRBIJE U SUBOTICI: Tri rvača Radničkog šutirala maloletnog takmičara! Zbog povreda zbrinut na odeljenju dečje hirurgije

Kup Srbije u rvanju, održan minulog vikenda u Hali sportova u Subotici, desio se incidenta čiji su vinovnici tri rvača RK „Radnički“ iz Beograda i jedan takmičar domaćina subotičkog Spartaka.

Naime, u sred takmičenja, naočigled oko dve stotine ljudi, tri takmičara beogradskog kluba napala su još maloletnog Subotičanina i zadali mu takve udarce zbog kojih je zbrinut na Odeljenju dečje hirurgije subotičke Opšte bolnice.

– Moj sin je učestvovao na tom velikom takmičenju. Prvi meč je dobio, ubedljivo porazio takmičara Radničkog i otišao kod drugih da gledaju ostale borbe. Posle nešto više od pola sata taj takmičar sa još dvojicom, svi stariji nekoliko godina od mog sina, došao je do njega. Najpre su ga udarili sa leđa, on je pao, odvukli su ga skroz do rukometnog gola i nastavili da ga šutiraju dok nije pao u nesvest – priča za Subotica.com vidno potrešen otac Slobodan Mijušković. – To se sve desilo pred punom halom, niko nije reagovao da ih razdvoji, sem jednog dečka, ali on je sam bio nemoćan da u tome i uspe. Dete se ne seća ko ga je podigao, prišao mu je sudija i rekao da ćuti i ne priča ništa. Znači, javno su mu rekli da treba da se zataška stvar. Posle pet minuta trener ga je zvao da nastavi, da krene u drugu borbu. On takav pocepan i izubijan nije mogao da nastavi, te je pobeda pripala protivničkom igraču. Niko ga nije pitao jel dobro, kako se oseća, zvao je nas. Snaha koja je bila tamo je pozvala policiju, iako je trener rekao da nema potrebe to da radi. Policija je stvarno brzo došla, zapisala šta se sve dogodilo, počinioci su se navodno sakrili i ne znam šta se zaista desilo.

Ono što oca, čija sva tri sina godinama treniraju rvanje, dodatno potreslo je odnos ljudi iz kluba prema povređenom detetu.

– Ne znam šta bih rekao kako sam se osećao kao roditelj – iznevereno u svako smislu. Predao sam dete klubu u kome godinama trenira i da ovako nešto doživimo, da nas niko ne obavesti, da nas ne pozove i pita za njega. Trojica punelotenih da napadnu maloletno dete i da niko ne reaguje. To je sramota za naš sport. Šta bi bilo da je otišao u Beograd na takmičenje ko bi ga onda zaštitio. To što se desilo mom sinu može da se desi i drugoj deci, zato se pitam kome mi ostavljamo našu decu – račočarano će otac. – Dete od subote ništa nije mogao da jede, u ponedeljak mu je opet pozlilo i zadržan je do daljnjeg u bolnici.

Iako nije bio očevidac događaja, naš proslavljenji rvač i član Rvačkog kluba „Spartak“ Davor Štefanek je upoznat sa incidentom i kaže da su preduzete sve neophodne mere.

– Klub je ispoštovao sve što je predviđeno protokolom, obezbeđenje je odmah reagovalo i smirilo situaciju. Sukob se desio među takmičarima starosti od 17 do 20 godina, naš takmičar je pobedio, došlo je do koškanja i psovanja, ni naš nije ostao dužan. Tri igrača Radničkog su napala našeg, umešao se još jedan naš u nameri da ih razdvoji – kaže za naš portal Štefanek. – Po protokolu je delegat takmičenja pokupio knjižice aktera tuče iz Spartaka i Radničkog, posle je pozvana policija koja je uzela izjave i napravila zapisnik. Delegat i RK Spartak su odmah poslali Rvačkom savezu Srbije zahtev za disciplinske mere prema njima. To se jako dugo nije desilo kod nas, ovo je borilački sport ono što se desi na strunjači je jedna stvar a van nje sasvim druga i treba da se sankcioniše i kazni. Nasilje na sportskim terenima se ne toleriše, bez obzira da li imaju 15 ili 35 godina. Dečak je hteo da nastavi da se bori, ali je posle zbog svog ponašanja udaljen sa takmičenja. Sam je pozvao roditelje tako da nije bilo potrebe i mi da ih zovemo.

Rvanje ima dugu tradiciju u Subotici i naš grad je prepoznatljiv po legendama ovog sporta kao što su Refik Memišević, Momir Petković (70) i Boško Marinko, među kojima su još uvek aktivni kao treneri i funkcioneri Sreten Damnjanović (77) i Davor Štefanek (38). Svake sezone održava se veliki broj turnira za više kategorija, međunarodni i memorijalni turniri, na kojima po pravilu vlada sportska atmosfera i uvažavanje među sportistima. Incidenti kao što je ovaj su zaista retkost i svakako nisu u renomeu Spartaka, tehničkog organizatora takmičenja.

Na internet prezentaciji Rvačkog saveza Srbije stoji da je maloletni takmičar „Spartaka” diskvalifikovan u polufinalnom meču, te da je diskvalifikovan i jedan rvač „Radničkog” iz Beograda.

(Pančevac/RTV Subotica)