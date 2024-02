Brza pruga Subotica-Beograd biće završena do septembra, od decembra će saobraćati vozovi

Brza pruga od Novog Sada do Subotice biće završena do septembra, a od decembru relacija Subotica – Beograd će se prelaziti za sat i deset minuta – poručio je, između ostalog, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom sinoćnjeg gostovanja na RTS.

– Završićemo ove godine: Sremska, Rača, Kuzmin, tih devetnaest kilometara. Završićemo tih pet i po kilometara do Valjeva, završićemo brzu saobraćajnicu do Požarevca, pa sad ko ide gore ka Velikom Gradištu i Golubcu, ko ide ovamo ka Petrovcu, Salakovcu, Batuši i Malom Crniću, ko ide ovamo ka Kučevu, to ćemo završiti – nastavio je Vučić i naglasio – To je sve ove godine gotovo!

Naglasio je da će završetak ove pruge omogućiti brži i efikasniji prevoz između ova dva grada, čime će se značajno unaprediti saobraćajna infrastruktura u zemlji.

– Realizacija brze pruge Beograd – Subotica do kraja godine predstavljaće jedan od ključnih projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, čime će se dodatno unaprediti ekonomska i društvena povezanost unutar zemlje – dodaje Vučić.

(Pančevac/RTS)

