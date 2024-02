STANOVNICI OVA TRI MESTA U SRBIJI SU NAJDUGOVEČNIJI Meštani otkrivaju u čemu je tajna

Ko je imao sreću da se rodi u Sevojnu, Kniću ili Bajinoj Bašti, može da očekuje da će biti dugovečan.

To saznanje dolazi iz najnovijih statistika, koje kazuju da građani ove tri opštine imaju najduži životni vek u celoj Srbiji.

Po okruzima, najdugovečniji su stanovnici Zlatiborskog okruga kazao je za TV Prva pesnik i književnik Ljubivoje Ršumović, koji je rođen upravo u tom okrugu.

„Mi Ere smo uvek spremni na šalu, a gde je šala tu je i smejanje, a kažu da smejanje produžava život. Naravno to je narodna priča, ali u njoj ima istine“, kazao je Ršumović.

Po njegovom mišljenju Đorđe Glišić, koji je osnovao institut Čigota na Zlatiboru, na neki način je započeo „navalu“ na Zlatibor koji mnogi nazivaju „vazdušnom banjom.“

„U razgovoru sa njim pitao sam ga, profesore, šta mislite, da li je to zbog ruže vetrova koju ima Zlatibor, a on je odgovorio – to je glupost, Ršumoviću, svaka planina u Srbiji ima svoju ružu vetrova“, dodao je ovaj književnik.

Ršumović kaže da je Zlatibor poseban zato što ima specifičnu kombinaciju minerala u zemlji, vodi i vazduhu i dolazi do dominacije magnezijuma nad kalcijumom.

„Predominacija magnezijuma stvara negativne jone, a poznato je da laki negativni joni utiču na metabolizam i hemopoetiku, odnosno stvaranje krvi“, objasnio je pesnik.

Život na planini ima mnogo prednosti, uključujući gajenje sopstvenog bilja, od kojeg se prave razni lekoviti napici, a sve to je nasleđe prethodnih generacija, kazao je on.

(Pančevac/TV Prva)

