NIKOLIĆ: Oduzimanje vozila traje do okončanja sudskog postupka

Vladan Nikolić iz Uprave saobraćajne policije izjavio je danas da je Zakon o bezbednosti u saobraćaju propisao uslove pod kojima može da bude primenjena mera privremenog oduzimanja vozila i da su to situacije kada vozač učini teži prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a utvrdi se da je u prethodne dve godine pravosnažno osuđivan za teže prekršaje.

On je za Tanjug, povodom izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja koje su stupile na snagu, rekao da oduzimanje vozila traje do okončanja sudskog postupka.

„U ovom trenutku zakon o prekršaju prepoznaje oduzimanje predmeta, ali da bi izvesnost eventualnog oduzimanja specifičnog vozila, odnosno na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja moglo da bude oduzeto. Mi ćemo sa novim zakonom predložiti i zaštitnu meru oduzimanja vozila koju bi izrekao sud, i to bi u tom slučaju bila trajna mera“, rekao je on.

Kako je naveo, teški prekršaji za koje je predviđeno oduzimanje vozila su nasilnička vožnja, alkoholisanost veća od 1,2 promila, odbijanje utvrđivanja prisustva alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, vožnja u vreme zabrane, kao i vožnja bez i jedne vozačke dozvole.

„Ima ih 17, ali možete i sami da zaključite da su to oni najteži prekršaji, odnosno oni prekršaji koji nam govore da se radi o najneodgovornijima u saobraćaju“, dodao je Nikolić.

Za nepunih šest dana primene ove mere, Nikolić kaže da je oduzeto ukupno pet vozila, u Leskovcu, Valjevu, Novom Pazaru i dva u Beogradu.

„Mi ipak mislimo da ta mera neće biti masovna, da će rad saobraćajne policije i medijska kampanja koja to prati biti generalna prevencija i odvratiti potencijalne učinioce ovih prekršaja“, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku u Srbiji ima oko 10.000 vozača koji su pravosnažno osuđivani za teže prekršaje, ali dodaje da velika većina njih poštuje to što ih je zakon prepoznao kao nesavesne vozače.

Stručnjak za bezbednost saobraćaja Milan Božović izjavio je danas da su primećene promene u ponašanju vozača u proteklih šest meseci, koliko traje primena izmenjenog Zakona o bezbednosti u saobraćaju, ali dodao da se postavlja pitanje koliko će te pozitivne promene trajati, odnosno koliko će držati vozače jer svaka mera ima određeni rok trajanja i nakon toga njeni efekti počinju da slabe.

Komentarišući poslednjih 48 sati kada je policija u Nišu zaustavila vozače koji su vozili sa više od 2 promila alkhola u krvi i pod dejstvom marihuane, dok je u Pančevu iz saobraćaja isključen vozač koji je upravljao vozilom sa 4,1 promilom alkhola, Božović je za Tanjug rekao da je i ranije bilo sličnih situacija, i dodao da se postavlja pitanje načina merenja, odnosno trenutka merenja.

Postoje određena uputstva koja treba da se ispoštuju prilikom utvrđivanja alkohola u organizmu. Ako se to radi na licu mesta, to je onda najmanje 15 minuta od poslednjeg ispijanja alkoholnog pića jer će u suprotnom i alkoholne pare iz disajnih puteva doći u aparat za merenje“, objasnio je on.

Božović smatra da pojedine prekršaje treba drastično kažnjavati, kao što je vožnja u suprotnom smeru na auto-putu sa namerom, i dodaje da zakon treba da bude podložan izmenama jer se i okruženje menja.

„Ako jednu meru držite 30 godina, okruženje će da ogugla na tu meru. Nju stalno treba menjati i treba tragati za merom koja će dati najbolji rezultat. Pogrešan je stav koji smo mogli da čujemo do pre nekog vremena, a to je nemojte da menjamo zakon jer će ljudi da kažu da ne znamo da ga napišemo“, poručio je on.

Od kada se pisala izmena postojećeg Zakona o bezbednosti u saobraćaju, koja je usvojena 15. septembra, zahvaljujući medijskoj propraćenosti to je imalo veliki uticaj promene saobraćajne kulture i na ponašanje učesnika u soabraćaju, samim tim i na broj saobraćajnih nezgoda i posledica, izjavio je danas za Tanjug Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

„Od 15. septembra imali smo zakonski rok da se donesu podzakonska akta, odnosno pravilnici i učesnici u saobraćaju su se malo opustili tako da imamo blago pogoršanje. Na današnji dan ukupno imamo 68 smrtno stradalih lica, što je za četiri lica više nego posmatrajući isti period prošle godine. Samo posmatrajući februar, svakog dana imamo po jedno smrtno stradalo lice“, naveo je on i dodao da je u januaru ove godine bilo 42 smrtno stradala lica.

Koković kaže da će donošenje mere oduzimanja vozila uticati na ponašanje učesnika u saobraćaju, istakavši da je za pet dana od kada je Pravilnik o načinu kontrole i regulisanja saobraćaja stupio na snagu, oduzeto pet vozila.

Napominje da je 2022. godine oktiveno 1.350.000 saobraćajnih prekršaja, prošle godine 1.400.000 saobraćjnih prekršaja, što pokazuje da je izvesnost da će vozač biti zaustavljen, kontrolisan i eventualno sankcionisan jako velika.

(Pančevac/Tanjug/RTV)

