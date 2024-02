ZADAT OZBILJAN UDARAC KRIMINALU Cmolić: U međunarodnoj akciji VERTIKALA uhapšeno 10 osumnjičenih

BEOGRAD – Povodom međunarodne akcije u kojoj je učestvovala srpska policija, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova održaće konferenciju za medije.

– Ovom akcijom zadat je ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. Reč je o međunarodnoj akciji kodnog imena Vertikala u kojoj je uhapšeno 10 osoba. Reč je između ostalog o ubistvu Alana Kožara, to jest ubistvima u Atini i na Krfu. Kao organizatori su označeni Radoje Zvicer, Darko Šarić, Veljko Belivuk – kazao je načelnik UKP MUP Ninoslav Cmolić.

Kad je reč o Milinku Brašnjeviću, za kog se već neko vreme smatralo da nije živ, on je uhapšen na teritoriji Španije a visoki zvaničnici MUP-a su naglasili da su već dugo imali operativni podatak da je on živ posle čega mu se ušlo u trag i došlo do ovog hapšenja.

O potrazi za Radojem Zvicerom Kad je reč o Radoju Zviceru, na pitanje novinara kako ide potraga za njim, rečeno je da je to operativni podatak i da na to pitanje odgovor ne može biti sat.

Naime, na teritoriji Srbije, Grčke, Španije uhapšeno je osam osoba u koordinisanoj međunarodnoj akciji Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, BIA, SBPOK -a, Europola, i tužilaštava u Grčkoj i Španiji.

(Pančevac/Kurir)

VELIKA MEĐUNARODNA AKCIJA: Uhapšeno 6 osoba u Srbiji! Ukupno 19 osumnjičenih za likvidacije na Krfu i u Atini