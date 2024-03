NEOBIČAN HOBI SAŠE IZ NOVIH KARLOVACA Pravi drške za noževe od zuba mamuta

Novi Karlovci – Saša Trkulja iz Novih Karlovaca jedan je od retkih kovača sablji, katana i mačeva koji su i danas veoma rekti i unikatni, ali i cenjeni predmeti hladnog oružja, iskovani od najkvalitetnijih vrsta čelika koji postoje na ovom svetu.

– Sasvim slučajno pre deset godina upustio sam se u tu avanturu kovanja. Pre ovoga sam se bavio rezbarenjem, ali kada sam od prijatelja uzeo jedno sečivo i uspeo da ga uklopim sa glavom svinje, kada sam okačio to na društvene mreže imao sam ogroman broj poruka. Tako samo počeo da se bavim ovim zanatom, počinje Saša Trkulja priču za agenciju RINA.

Međutim, procedura pravljenja sečiva od najboljih karbonskih metala, nije nimalo jednostavna kaže ovaj samouoki zanatlija.

– Za pravljenje Damaskus čelika, moramo da naslažemo više slojeva karbonskog čelika koji odmah stavljamo u peć, i kada se on usija na oko 1.300 stepeni, onda ide na iskivanje- pravljenje oblika kakvog želimo. Naravno u zavisnosti od slaganja čelika, dobijamo i željene šare na noževima i mačevima – kaže Saša.

On ističe da je pravljenje sečiva umetnost i da u ovom poslu morate biti jako vešti.

– To je sve preklapanje, morate biti vešti u tome kada napravite prvih 20 slojeva da bi dobili odredjene šare, a zatim se to sve zavari u jednu kovačku celinu, odakle izvlačimo nož. Može biti svakakvih kombinacija, od duboreza do mozaika i presijavanja ako ste vešti to da izvedete – ističe Trkulja.

Na pitanje gde se te tehnike obrade materijala mogu naučiti on kaže da je sve moguće pomoću tutorijala na youtubu, ali su potrebne i ogromna volja i upornost. Ono što je ovaj Vojvođanin takođe besprekorno usavršio jeste pravljenje noža od zuba mamuta, koji je jedan od najskupljih primeraka.

– Naviše su traženi noževi za lov od jelenskih rogova, ili drveni za kuhinju. Međutim, ono što je poslednjih meseci trend, jeste pravljenje noževa od čelika i drški od zuba mamuta, koje nalazimo u iskopima šodera ili u blizini Dunava. Nakon obrade, njegovi zubi idu u epoksin smolu, kako bi drška bila što otpornija i možemo je posle bojiti raznim bojama – rekao je Saša.

Sašini unikatni noževi traženi su ne samo u Srbiji i regionu, već i u čitavom svetu.

