NJEGOV SIN JE POZNATI PEVAČ, a on je svoj ŽIVOT POSVETIO tome da OTKRIJE ISTINU O UBISTVU ZORANA ĐINĐIĆA

Milan Veruović, bivši član obezbeđenja Zorana Đinđića o svim nedoumicama koje su ostale 20 godina nakon ubistva premijera Srbije.

Milan Veruović, otac poznatog muzičara Mihajla Veruovića, poznatijeg kao Vojaž, bio je telohranitelj Zorana Đinđića, a njegov cilj, godinama unazad, je da iznese sve nedoumice koje su ostale pod upitnikom o suđenju, dokazima i postupku o ubistvu Zoranu Đinđiću.

– Suštinsko pitanje za mene je šta se desilo 12. marta? Mi živimo lažnu presudu i živimo u sumnji šta se tačno dogodilo tog datuma. Ključna pitanja su: Ko je nalogodavac tog ubistva? Šta je politička pozadina? Šta se dešavalo sa Srbijom u to doba i šta se dešava danas? Ja mogu da govorim o propustima i onome što sam ja čično preživeo, čemu svedočim – kaže Veruović u emisiji „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji.

On kaže da se kroz svoja izlaganja drži samo detalja i činjenica koje su apsolutno neosporne.

– To su su materijalni dokazi i tragove koji nisu veštačeni, na rekonstrukciju događaja koja nije urađena, na sam taj događaj ispred Vlade 12. marta. O tome sam napisao i knjigu. Držeći se argumenata, ja sam 20 godina u svojoj priči i bio sam diskreditovan u raznim pokušajima, ali nikada do sada nisam demantovan i to je suština koja me tera da nastavim dalje i da ispričam svoju priču, jer je to najveći događaj u srpskoj istoriji – dodaje on.

U momentu atentata Đinđića, Veruović je i sam bio teško ranjem. On kaže da nije jasno kako je moguće da se tvrdi da je kriminalni klan ubio predsednika Vlade.

– Zorana Đinđića su morali učiniti kriminalcem, kako bi kriminalce predstavili njegovim ubicama. Apsurd je da se sada svi poistovećuju sa Đinđićem, a da se niko ne vodi njegovom politikom. On je jasno poveo vlast i smerno, retki su ljudi koji će 20 godina kasnije ponoviti njegove reči – dodaje Veruović.

(Pančevac)

