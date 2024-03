DRAGANA JEDINA ŽENA FASADERKA U ZAPADNOJ SRBIJI: Na skeli provodi 10 sati dnevno

IVANJICA – Oduvek je Srbija imala hrabre i sposobne žene, čak i s puškom u ruci. Ima ih i danas, ali one se, poput većine, ne mogu često videti „nalickane” na ulici ili u kafićima već ih možete zateći između ostalog i na skeli, kako rade baš one tipično muške poslove. Jedna od takvih svakako je i Dragana Kostić iz Ivanjice koja je fasader, koja dnevno ugradi i do 30 kvadrata stiropora što je ništa manje od svog kolege sa skele, sa kojim deli i posao i građevinske muke.

– Ovim poslom se bavim nekih godinu dana, a čini mi se kao da fasadiram čitav život. Zanat sam brzo savladala i mislim da su samo potrebni volja i cilj. A moj glavni cilj jesu moja deca, dve ćerke koje su na fakultetu. Sve što zahteva život da one budu srećne i zadovoljne ja sam tu”, rekla je Dragana za RINU i kroz osmeh dodala da posao nije učila od muža, već od kolege Duška sa kojim radi u timu.

Dragana je jedna od onih žena koja se ne plaši novih izazova i izlaska iz svoje zone komfora. Dovoljno je da hoće, tad i može. Uspešno se izborila i sa svim predrasudama koje su je pratile kao ženu u muškom poslu.

– Fasada kažu da je najteža, međutim, mislim da je najteže nešto što čovek ne voli da radi, a ja, recimo, ne volim da krečim, meni je to od svih ovih poslova najteže, tvrdi Dragana.

Draganin suprug Nenad ima samo reči hvale za svoju suprugu, kaže da pored ovog zanata dobro i kuva, i da ju je ubeđivao da ne radi, ali ona nije želela da odustane, dok kolega Duško tvrdi da je bila odličan učenik. Međutim, ovoj vrednoj ženi to nije jedini posao, njena sezona traje 12 meseci i kažu da je spremna za sve.

– Pored ovog, radim leti zamrzavanje maline, imam hladnjaču tu, u svom mestu, tako da neka dva, do tri meseca ne radim ovaj posao, dok se ne završi sezona maline, a kad prođe, vraćam se i nastavljam da radim. Inače, menjala sam zanimanja, jer kad se na vreme ne razmišlja, kad se ne završi fakultet i ne ispuni životna misija, onda mora da se snalazi i da se traži negde, dok se ne pronađe”, pojašnjava Dragana i dodaje da joj mnogi kažu da ovo nije zanat za žene, ali ona ističe da kad vidi pojedine muškarce kako rade može da kaže da ovo nije muški posao.

Ova žena može da stane na crtu sa mnogim muškarcima i mišljenja je da sve žene vrede, samo muškarci to ne mogu da vide, i veruje da je to problem današnjice. Ona je, inače, zaposlena kod svog muža i on pogađa poslove. Dragana je bila uspešna i u ženskim poslovima, međutim, nije se baš proslavila sa mušterijama, pa se odlučila za ove teže muške.

– Radila sam sve kada je u pitanju frizerski zanat, pored toga, manikir, šminkanje, nadogradnju trepavica, deo za mršavljenje i uvek sam spremna da naučim neki novi zanat. Za mene godine nisu prepreka i u pedesetoj, ako bude potrebe naučiću neki zanat, neće mi predstavljati problem, rekla je Dragana.

